La noche de este lunes José Miguel Viñuela disfrutó de lindos momentos en uno de los shows infantiles más exitosos, Disney On Ice, el cual se realizó en el Movistar Arena. Sin embargo, pocos esperaron que en dicha cita realizaría un feroz troleo a una de sus amigas, Patricia Maldonado.

Todo comenzó cuando el ex Mekano subió un video a su cuenta de Instagram de uno de los personajes de la compañía de Mickey Mouse, la villana Úrsula de La Sirenita, a quien comparó con su compañera de labores en Mega.

“Patricia Maldonado y su debut en @disneyonice2017”, señaló, acompañando su mensaje de una serie de caritas de risa. La broma de Viñuela fue rápidamente celebrada por algunos de sus más de 363 mil seguidores, quienes aplaudieron su sentido del humor.

“Me haces mucho reír, sales con cada cosa, yo soy igual”; “Te van a sacar la cresta @josemiguelvinuela”; “Pucha que soy malo, pero hay que admitirlo. Estuvo bueno el debut de la Paty jajajá”; “¡Jajajá!….Después de la sacada de chucha en el columpio… ¡Ahí tiene hartos ‘tentáculos’ para agarrarse!”; y “José, vuelve al matinal. Ya no es lo mismo” fueron parte de los mensajes que recibió.

Sin embargo, el troleo no sólo quedó en el ámbito de lo virtual, ya que este martes la propia Maldonado se refirió a la publicación de José Miguel en Instagram que sacó “chispas” en la panelista.

Tras consultarle al comunicador sobre el material, señaló que “La lealtad para mí es muy importante. No puedes subir algo que tenga de reproducción 900 mil personas -lo que Viñuela corrigió, aclarando que eran 75 mil reproducciones hasta el momento-“.

Ato seguido, el animador se defendió: “En eso estaba yo feliz viendo y, de repente, aparece una cosa que es como un pulpo que entra, como con el pelo morado… No me vas a creer que entra la Paty Maldonado, y yo digo; ‘¿Pero cómo? ¿En el Movistar Arena? ¿Paty Maldonado en Disney On Ice?’?”.

“Paty, la gente te ama. Todo el mundo decía: ¡Qué bien se ve!’. Incluso, estabas más flaca de hombros”, le dijo en tono de broma el animador de radio.

Alguien que tampoco ayudó mucho en la situación fue la animadora Kathy Salosny, quien declaró entre risas: “¡Es igual! Perdón…”.

Luego, la cantante señaló que “Lucho jamás hubiese hecho eso, porque de los años que llevamos trabajando, eres un caballero (…) Porque eres un animador de tomo y lomo, porque nadie se puede comparar a ti, nadie, aunque quieran, aunque anden bailando esas tonteras de Axé Bahía, que se crean jóvenes, que se pongan pelo“, dijo, metiéndole el dedo en la llaga a Viñuela.

Finalmente, Maldonado cerro con una “amenaza” que José Miguel no vio venir: “Te voy a sacar la cresta en el Café Concert, la cresta, porque te voy a tirar TODO al escenario, todo”, ante la cara de sorpresa de los presentes.

¿Qué opinas del video subido por José Miguel Viñuela a Instagram y la reacción de Paty Maldonado? A continuación, te dejamos con el material.