Dominique Lattimore cuenta por qué llamó a carabineros cuando estaba en reality de Mega

Para nadie es un misterio que dentro del reality “Doble Tentación” ocurrieron numerosas situaciones de violencia, y a dos meses de haber terminado la producción realizada en Calera de Tango, los detalles de una fuerte pelea entre Dominique Lattimore y Oriana Marzoli siguen apareciendo.

La modelo chilena detalló que la demanda contra la venezolana fue más allá de la discusión que ambas tuvieron, sino que tenía impotencia y se sintió desprotegida ya que la producción no habría tomado en serio lo que estaba ocurriendo en el encierro, consignó el sitio de espectáculos Te Caché.

“Llegó carabineros a la casa porque los llamé y, cuando los pedí, también solicité un derecho a llamar a mi representante para contarle la situación que yo estaba viviendo. Sin embargo, me tuvieron encerrada 24 horas en un container donde sólo pude salir a tomar aire afuera”, detalló Lattimore.

En ese momento y cuando se filtró a los medios lo mal que estaba la amiga de Lisandra Silva en la casona, producto de las agresiones verbales y físicas de Marzoli, muchos se preguntaron por qué no abandonaba el reality.

Respecto a ese tema, la modelo explicó que por temas contractuales no podía retirarse como ella quería. “No podía irme. Mucha gente me preguntaba por qué no renunciaba, y no lo hacía porque si yo me iba tenía que pagar una multa de 35 millones, y además me iba sin ni uno”, indicó.

De esa forma, Lattimore pasó a ser la culpable de toda la situación, cuando ella era la víctima. “Cuando la situación explotó es cuando uno de mis compañeros (Leandro) dice ‘voy a juntar a todos para que hagamos algo contra esta persona y en contra de la producción’. Lo sacaron un día en la tarde y en el cara a cara yo me doy cuenta de que les taparon la boca a todos y ahí fue cuando yo me paré, me fui y llamé a Carabineros”, aseguró.

La ex participante de “Doble Tentación” se mostró todavía muy afectada al recordar los insultos que recibió por parte de Oriana Marzoli. “Me dijo que tenía mucho que perder por mi color de piel, que por qué estaba ahí, hablaba de la esclavitud, millones de cosas”.

Asimismo, la ex chica reality habló de las crisis de angustia que sufrió producto de las constantes agresiones de la venezolana. “No fue tanto por la agresión verbal. Una vez también quedé sin sostén en el suelo, completamente rasguñada y todos mis compañeros vieron que quedé con los cuatro dedos marcados, y aún así nadie hizo nada”, destacó.

“Tenía a esa niña todos los días diciéndome ‘mira, sigo en la casa’. Entonces claramente me empezó una angustia. No podía seguir trabajando, me sentía mal, tenía crisis de ansiedad en las noches, lloraba, me llevaban a dormir a los container”, finalizó.