Televidentes critican a Daniela Aránguiz por cuestionar look de Josefina Montané

Este sábado en un nuevo episodio de Maldita Moda, con Carolina de Moras al mando, la ex Mekano Daniela Aránguiz, protagonizó una nueva polémica en redes sociales, tras un inexplicable comentario.

Fue en la sección del “mejor vestido” de la semana, cuando los panelistas del espacio estaban alabando el atuendo con el que Josefina Montané se presentó a un evento de la marca de retail de la que es rostro.

Allí llegó con un look que podríamos definir como ‘bohemio chic’, y que constaba de un kimono en blanco y negro, una blusa blanca, un leggins negro, combinado con zapatos negros y cartera Bimba y Lola.

Si bien todos alabaron el conjunto de la rubia, tanto que Nicanor Bravo la eligió como su ‘mejor vestida’, la única que no estuvo de acuerdo fue Daniela Aránguiz, quien interrumpió a la animadora del espacio para señalar que su look era “de película de terror”. En ese momento, todos reaccionaron sorprendidos, y le consultaron a qué se refería, a lo que ella agregó, entre risas: “Es como Anabelle…la ropa. Como Rapsodia (marca de ropa) como ese estilo de ropa“.

En redes sociales sus comentarios no cayeron para nada bien, y quienes estaban viendo el episodio no evitaron referirse a su desafortunada crítica.

En serio Daniela Aranguiz? Anabelle la Josefina Montané? Te pegaste en la cabeza!!?De verdad no sé cómo te tienen en ese panel #malditamoda

#malditamoda el comentario que dió Daniela sobre el look de josfina montane, me termina de convenser que no sabe nada de moda y estilo

— Andrea Cabrera Arcos (@cabreraarcos) 6 de agosto de 2017