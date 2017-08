Pamela Jiles se sinceró en El Cubo: confesó que fue secuestrada y que adoptó a un niño

La periodista Pamela Jiles será la invitada estelar al nuevo capítulo del programa El Cubo (CHV), que se emitirá este jueves.

En la ocasión, Jiles se sincerará sobre distintos aspectos de su vida, incluyendo un último acontecimiento que la tiene más que feliz. La llamada “abuela” contó como primicia que se convirtió en madre nuevamente.

Junto a su pareja Pablo Maltés, realizaron los trámites para adoptar a un niño del Sename, y tras una larga espera lo consiguieron. “Un día nos llamaron,nos sentaron y nos dijeron: está su hijo. Desde ese minuto yo no escuché nada (…) Estaba en shock que se llama“, señaló la panelista de Primer Plano.

“Después, cuando volví en mi, y empecé a asimilar lo que estaba pasando nos dijo: “Bueno, ¿quieren ver una foto de su hijo?. Y Pablo dijo: ‘No, no necesitamos ver la foto, es nuestro hijo"”, recordó la profesional.

Pero ese no fue el único tema que reveló, pues según confirma el diario La Segunda, la periodista también habló del secuestro y abuso que sufrió a los 15 años.

“En el verano del año 76 había sido expulsada del Liceo Manuel de Salas (por razones políticas); sin embargo, un día tuve la sensación de que me seguían en un vehículo (…) En la puerta del liceo me agarraron, me metieron adentro del auto, me amarraron las manos, y me pusieron una capucha gigante (…) golpeándome, ahogándome a propósito”, confesó.

“Recibí todo tipo de tormentos, heridas, no intermitentes porque no paraban (…) con el elemento del abuso sexual”, agregó.

Estas son sólo parte de las confesiones que realizó la periodista en la conversación que dura alrededor de una hora y media.