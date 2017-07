La semana pasada la teleserie estrella de Mega, Perdona Nuestros Pecados, vivió uno de los momentos más importantes tras dar un salto de tres años en su trama.

Producto de lo anterior, se vio el camino que habían tomado algunas de las historias principales, como la de María Elsa (Mariana Di Girólamo), quien se casó con Horacio (Gabriel Cañas), tuvo dos hijos y recorrió Europa por un largo período.

Sin embargo, junto con los cambios en la ficción hubo algunas modificaciones en el elenco base, principalmente, en los hijos menores de Armando Quiroga (Álvaro Rudolphy), que pasaron de ser unos niños a vivir su etapa adolescente.

Producto de lo anterior, los actores que interpretaban a Martín (Francisco Godoy), Domingo (Andrés Commentz) y Sofía (Catalina Benitez) fueron reemplazados por Alonso Quintero, Diego García y Paula Reyes, respectivamente.

Precisamente, esta última llamó la atención de los seguidores de la trama tras su aparición, debido al parecido que mantenía con su versión más joven.

Si bien en la actualidad Reyes se encuentra disfrutando de su rol en la nocturna de Mega, lo cierto es que su faceta artística no sólo incluye la actuación, ya que además la joven se luce desde noviembre de 2014 como vocalista del grupo Sin Órbita.

Así lo ha demostrado por medio de sus cuentas en Instagram y YouTube (ver video aquí), donde usualmente comparte imágenes y videos de sus presentaciones musicales.

Según comentó Paula en su página web, desde los 13 hasta los 16 años fue integrante del programa Estación Buena Onda, del área infantil de TVN. En dicho espacio “me desarrollé entrevistando, actuando y cantando, para un año más tarde sacar un disco del mismo programa”, señaló.

Años más tarde, Reyes ingresó a estudiar actuación en la Universidad de Chile, “siempre motivada por el área audiovisual de la actuación”. Luego estudió Producción en la Universidad del Pacífico, “carrera que me ha dado grandes satisfacciones y me ha hecho incursionar en distintas áreas, teniendo muchos logros a nivel profesional”.

Durante su carrera, la intérprete ha colaborado en distintos cortometrajes de cine y campañas publicitarias, siendo su último trabajo en este rubro la promoción de la película Qué Pena tu Familia de la productora Sobras.

Tras ello, Paula se ha dedicado a su faceta como madre -tiene un pequeño de 4 años-, como actriz y como cantante, siendo elegida este año como la artista que da vida a la cuarta hija de Armando y Estela (Patricia Rivadeneira) en Perdona Nuestros Pecados, ficción centrada en Villa Ruiseñor y escrita por Pablo Illanes.

La entrevista

En conversación con Página 7, la actriz entregó diversos detalles de su vida profesional, los cuales te contamos a continuación.

¿Cómo conseguiste el rol de Sofía en Perdona Nuestros Pecados?

“Es mi primera teleserie, así que como todos los primeros roles de alguien en estos espacios, fui llamada a casting por Moira Müller, quien se encarga de esa área en Mega y tiene una base de datos enorme de actores de todas las edades y escuelas. Ella fue quien encontró en mí un símil especial entre la actriz pequeña (Catalina Benítez) y yo. Luego de eso, fue más o menos un mes y medio de espera y más casting hasta obtener el papel finalmente. Postulamos varias chiquillas”.

¿Qué ha sido lo más desafiante y lo mejor de interpretar este rol?

“Lo más desafiante a mí parecer es entrar al nivel de un elenco consolidado que lleva casi un año trabajando junto. Obtener de manera rápida y eficaz ese feeling con los compañeros y demostrar que se está a la altura dramática que el papel y guion requieren. Entender con paciencia que el espectador está acostumbrado a un personaje de cierta edad y con cierta participación, que de golpe y porrazo cambia de edad, personalidad y conflictos en los que se maneja”.

“Lo mejor de interpretar a Sofía ha sido volver a esas etapas de tu vida de pleno crecimiento emocional, donde aún vas descubriendo qué es lo correcto sentir y qué no. Sofía es una chiquilla que parecía ser la más dulce y pequeña, pero que con el tiempo ha ido entendiendo cómo es crecer en medio de una familia difícil, y entonces me recuerda un poco lo doloroso de ir aceptando la realidad de crecer. Además, me permite conocer el trabajo de un gran elenco y eso, sin duda, que es el mayor regalo para mí en cuanto al crecimiento actoral”.

¿Cómo ha sido formar parte de una producción tan exitosa como Perdona Nuestros Pecados y compartir escenario con grandes actores, como Álvaro Rudolphy, Paola Volpato y Patricia Rivadeneira?

“Hermoso hasta el momento, en ese sentido me siento muy apoyada por todo el elenco, es muy bonito que se comparte entre todos una mirada del guion y una opinión de cada uno de los personajes, muy dedicada. Yo, como pollito nuevo, escucho atenta cada cosa que tengan que decirme y la verdad es que me siento feliz de cómo valoran mi trabajo día a día y entienden lo difícil de llegar a esta parte de la teleserie a visibilizar hitos de conflictos importantes, siendo una cara nueva para los espectadores”.

“En lo personal, aprendo de cada escena que mis compañeros hacen y soy muy curiosa de sus técnicas, así que pregunto todo. Aún así, todos me dicen que vaya paso a paso, que ellos pasaron por cosas similares a las mías y que siga con el ritmo de trabajo que llevo, me hacen sentir tranquila y confiada”.

¿Hay algo que nos puedas adelantar sobre tu personaje? ¿La veremos en alguna historia amorosa, o quizás jugando un papel clave en parte de la trama?

“Mucho no puedo adelantar de la teleserie, además que en estas semanas vienen muchos cambio. Como se vio el jueves pasado, mi mamá, Estela, se empodera al fin y con ello empiezan a suceder cosas bastante interesantes día a día, aparecen nuevos personajes y todos vamos rumbo a un cambio de época y paradigmas. Aún de Sofía no sabemos nada de enredos amorosos, pero seguro ocurrirá. Ella admira mucho a su hermana Elsa y tiene también esa parte curiosa y coqueta que aún no desarrolla, pero que vendrá seguro. Hasta el minuto juega un rol clave en ayudar a que su madre abra los ojos respecto a su papá, y a la unión de esta triada menor de hermanos que está creciendo, que vienen con otros puntos de vista y con un desafío de lidiar con esta familia Quiroga que es bastante complicada y eso que aún falta lo peor y lo mejor, jajajá“.

¿Cómo llegaste a incursionar en el mundo de la música y, precisamente, en Sin Órbita? ¿Cómo nació ese proyecto?

“Canto desde que tengo recuerdos. Tengo fotos a los 4 años imitando a Myriam Hernández, jajajá. Siempre he cantado y de chica cuando animaba un programa infantil en TVN (Estación Buena Onda) grabé un disco en Sonus de manera profesional… canté en todo lo que imagines, festivales de la voz, coro, papeles en la escuela, karaokes, etc.”.

“Mi incursión más seria fue cerca de los 26 años, cuando Carlos Barros de los Estudios Triana me regaló para un cumpleaños el espacio de poder grabar algunas canciones en su estudio, asegurándome que no perdiera más el tiempo y me dedicara en realidad a hacer música. De ahí el cuento no es muy largo, me uní a Martín Perez Roa (mercimerci), musicólogo y productor musical y compusimos juntos dos discos: Neón (2014) y Principio y Final (2016), con los que de a poco he ido sembrando una real incursión en el área de la música y con una muy linda acogida desde los inicios. Con Neón estuvimos nominados a los premios Pulsar, como Artistas Revelación. Ambos discos son actualmente escuchados por todas las plataformas musicales, Spotify, YouTube, etc. Y pronto se vendrá un nuevo video clip del single Ascender, de nuestro último disco Principio y Final. Nos tocan en Estados Unidos, México, España, principalmente, y la idea ahora es seguir componiendo material, tal vez un nuevo single para fin de año con algún nuevo productor, con nuevas influencias y más desarrollo en todos los sentidos”.

¿Qué opinas de la desconocida faceta musical de la actriz Paula Reyes?

