Director de Muy Buenos Días se refiere a la supuesta llegada de Diana Bolocco al programa

Desde hace meses circulan rumores que la animadora Diana Bolocco estaría a punto de unirse a las filas de TVN. A pesar que la misma conductora se ha encargado de desmentir la situación, las especulaciones siguen sonando fuerte.

Sin ir más lejos, el jueves pasado en el último capítulo de Vértigo, Martín Cárcamo y Yerko Puchento hicieron eco de los rumores y jugaron con el tema durante varios minutos.

Pero más allá de los chistes, parece que las especulaciones están lejos de la realidad. Al menos así lo indicó el director de Muy Buenos Días, Pablo Manríquez, quien concedió una entrevista a La Tercera, donde aseguró que no tiene planes de cambiar los animadores del matinal de TVN.

Al ser consultado sobre si era cierto que quería a Diana Bolocco en el matinal, el exdirector de Bienvenidos fue contundente en su respuesta. “No, yo estoy trabajando con los animadores que tengo ahora. Estoy concentrado en hacerlos crecer a ellos, y es lo que más me importa en este momento. El resto, es especulación, y no me puedo hacer cargo de eso“, dijo.

“Sé que se piensa que es más fácil teniendo a un gran rostro, pero también está demostrado que no es garantía de nada”, agregó.

El profesional también aseguró que tiene confianza en la dupla conformada por María Luisa Godoy y Cristián Sánchez. “Creo que la gente está dispuesta a darle la oportunidad a más rostros, y siento que faltan caras nuevas. La gente agradece cuando uno descubre a alguien que es nuevo y bueno”, comentó.

“Creo que si construimos bien el rol de María Luisa, obvio que puede ocupar un lugar importante en la televisión”, afirmó.

Su salida de Canal 13

Recordemos que hace sólo algunos meses Pablo Manríquez fue desvinculado de Canal 13 tras el escándalo que sufrió el programa Bienvenidos, al mostrar imágenes de las declaraciones sin censura del ginecólogo que atendió a Nabila Rifo.

“No puedo referirme al tema de Canal 13 por un acuerdo legal entre las partes. Firmamos un documento con el fin de no referirnos al tema. Puedo decir que fue triste desde el lado humano, por el equipo. De un día para otro dejar de ver a personas que ves todos los días y tantas horas es doloroso. Pero el dolor va pasando, y el sentimiento de cariño y respeto queda”, finalizó.