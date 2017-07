Extraña protuberancia en el oblicuo izquierdo obligó a Vivi Rodrígues a operarse

Una desconocida y no menos extraña situación vivió la bailarina Vivi Rodrigues, exintegrante del desaparecido colectivo axé Porto Seguro. La brasileña tuvo que someterse a una operación sin diagnóstico previo, ya que tras acudir a cinco doctores ninguno pudo dar con la causa de una molesta protuberancia que apareció en la altura de su abdomen.

“Me apareció un huevo del porte de la palma de mi mano en el oblicuo izquierdo. Muy extraño (…). Lo médicos decían que parecía una hernia, pero lo raro era que en los exámenes no salía nada“, contó a Revista M.

Así, con más interrogantes que certezas, Rodrígues entró al quirófano y se sometió a las labores de pabellón. Afortunadamente, una vez terminada la intervención hubo más claridad sobre la causa de este extraño “huevo”.

“Todos los doctores coincidían en que había que operar. Después de la intervención me dijeron que tenía una especie de elástico vencido“, apuntó. Pero, ¿qué quisieron decir? Lo cuenta Vivi: “Como soy muy menudita, mi abdomen se estiró mucho con los dos embarazos y quedó como un elástico vencido“.

Cabe recordar que la ex “Mekano” fue madre en 2016 por segunda vez, gracias al nacimiento de Malie. “El músculo quiso volver a la normalidad pero no pudo. Era una flacidez imposible de revertir. y provocó la deformación en el oblicuo”, agregó sobre la protuberancia, imposible de eliminar sólo con ejercicio. Sin embargo, aquel huevo ya no está en su cuerpo: fue extirpado gracias a una cirugía plástica.

Ahhhhhh 1 mes sin entrenar "too much"!!! De regreso a la acción!!! 💪🏻👊🏻 #training #vidasana #actividadfisica A post shared by Vivi Rodrigues 🇧🇷🇨🇱 (@vivirodriguesof) on Jul 14, 2017 at 9:38am PDT