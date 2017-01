Periodista Jaime Coloma reveló desaire que vivía a diario en el matinal de TVN

Tras renunciar a la conducción del matinal “Muy Buenos Días”, la actriz Javiera Contador se sumó a la larga lista de rostros que han salido de la apuesta de TVN.

Uno de los que dejó el espacio fue el periodista Jaime Coloma, quien en diciembre decidió presentar su renuncia.

En la oportunidad, señaló que se fue -sin tener ninguna otra oferta- porque “no tenía ganas de seguir nomás”. “Cuando no estás bien en un lugar, tienes que irte. Cuando yo puse eso en Instagram ya había tomado mi decisión. Siento que están dramatizando algo que para mi no es dramático”, continuó.

De invitado en el programa de farándula “Primer Plano” (Chilevisión), Coloma analizó la situación de Javiera indicando que ella siempre “estuvo como con un pie afuera” y con “la sensación de que estaba a préstamo”.

Coloma explicó que muchos estaban descontentos en el matinal, porque se había prometido un matinal totalmente distinto al anterior (Buenos Días a Todos) y muy a medida de la Javiera, pero que terminó siendo más de lo mismo. “Se empezó a dar un giro que a todos nos resintió”, explicó.

“Estaba hablando al aire y la cámara no me mostraba”

Al ser consultado por su propia renuncia, dijo que lo hizo porque ya no estaba cómodo con lo que estaba pasando.

“Yo renuncié de una manera un poquito más Kamikaze en realidad, porque la Javiera sigue con contrato en el canal. Pasa que en algún minuto sentí que no tenía nada que hacer ahí”, señaló Coloma, agregando que quizás a Javiera le pasó lo mismo.

En medio de la conversación, el periodista reveló una situación que vivía a diario. “A mi me pasaron cosas tan ridículas como que yo estaba hablando al aire y la cámara no me mostraba, no sé yo estaba diciendo ‘incendio en Valparaíso’ y me ponía a hablar largamente y la cámara solamente mostraba a los demás”, confesó.

“Era tan sorprendente esto, que lo hablé con el productor ejecutivo y con el director, y por supuesto lo negaron pero era muy evidente. (…) A mi me costó mucho comentar esto, porque siempre está la cosa del ego, pero no era una cosa de ego, era una cosa de pega”, afirmó.

Jaime también indicó que en un momento incluso planteó ser una especie de voz en off. “Yo les dije ‘si quieren que esté en off, estoy en off, pero ¡díganme!, así no me levanto temprano y me preocupo de vestirme, de cómo me veo"”, manifestó.

Finalmente señaló que quedó con la sensación de que en “Muy Buenos Días” se daban “puros manotazos de ahogado” y dio como ejemplo el hecho de que temas importantes de debate como el polémico libro de sexualidad de la Municipalidad de Santiago, nunca se abordaron.