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¿Qué ver en Navidad en televisión?

Mi pobre angelito 2
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Estamos a horas de la navidad y probablemente muchos siguen pensando en las compras para los regalos o la cena. Sin embargo, hay otros precavidos que este fin de semana podrán disfrutar del día en familia. 

Por ello, los canales de televisión prepararon una programación especial incluyendo diferentes títulos navideños para compartir con quienes más amas en una fiesta tan especial como esta.

Revisa a continuación las programaciones. 

TVN

Sábado 24

8:00 SÚPER CINE: SECRETO DE LA ÚLTIMA LUNA

09:30 SÚPER CINE: SANTA CLAUS 3: LA CLAÚSULA DE ESCAPE

11:45 SÚPER CINE: FOSTER (HOGAR DE ACOGIDA)

13:30 24 HORAS AL DIA

15:00 SÚPER CINE: PEOPLE LIKE US (ASÍ SOMOS)

17:00 SÚPER CINE: MOONRISE KINGDOM (UN REINO BAJO LA LUNA)

18:30 SÚPER CINE: MR. MAGORIUM WONDER EMPORIUM (MR. MAGORIUM Y SU TIENDA MÁGICA)

20:00 UN CUENTO DE NAVIDAD (ESPECIAL DE NAVIDAD)

21:00 24 HORAS CENTRAL

22:35 TV TIEMPO

22:40 BEST SELLER: LOVE ACTUALLY (REALMENTE AMOR)

00:30 GRANDES PELÍCULAS: PHENOMENON

02.00 TV TIEMPO

02:15 CIERRE DE TRANSMISIONES


DOMINGO 25

08:00 SANTA MISA

09:00 SÚPER CINE: THE WILD (VIDA SALVAJE)

10:00 SÚPER CINE: EL SECRETO MUNDO DE ARRIETY

11:45 SÚPER CINE: NANCY DREW EN HOLLYWOOD

13:30 24 HORAS AL DÍA

14:30 CHILE CONECTADO

16:00 LA CULTURA ENTRETENIDA: FRUTOS DEL PAÍS

18:30 LA CULTURA ENTRETENIDA: LOS REYES DEL MAR (R)

19:30 RE JAPPENING

21:00 24 HORAS CENTRAL

22:35 TV TIEMPO

22:40 TELESERIE NOCTURNA: MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS

00:30 RESUMEN ELIF

01:45 TV TIEMPO

02:00 CIERRE DE TRANSMISIONES

CANAL 13

Sábado 24

8:25 CARTA DE AJUSTE

8:30 CUBOX: “BOB ESPONJA (NAVIDAD)”

9:50 CUBOX: “LOS SIMPSON (NAVIDAD)”

11:50 CUBOX: “MALCOLM”

13:30 TELE13 TARDE

15:00 SÁBADO DE REPORTAJES TARDE: RECOMIENDO CHILE

16:00 SÁBADO DE REPORTAJES TARDE: CITY TOUR ON TOUR

17:00 SÁBADO DE REPORTAJES TARDE: LUGARES QUE HABLAN EN VACACIONES

18:00 SÁBADO DE REPORTAJES TARDE: SUEÑOS LATINOAMERICANOS

19:00 SÁBADO DE REPORTAJES TARDE: HACEDOR DE HAMBRE

20:00 SÁBADO DE REPORTAJES TARDE: LA ÚLTIMA CUBA

21:00 TELE13

22:25 EL TIEMPO

22:30 CINE 13 SÁBADO “TOY STORY: OLVIDADOS EN EL TIEMPO”

22:50 CINE 13 SÁBADO “MI POBRE ANGELITO 2”

01:00 MISA DE NAVIDAD (DESDE ROMA)

DOMINGO 25

8:15 CARTA DE AJUSTE

8:20 SANTA MISA

9:00 CUBOX: PELICULA “TODO LO QUE QUIERO ES UNA NAVIDAD”

10:45 CUBOX: “LOS SIMPSON (NAVIDAD)”

13:30 TELE13 TARDE

14:30 TRAVESIA 13C: “RECOMIENDO CHILE” – “PLAN V”

16:30 DOMINGO DE PELICULAS: “SANTA CLAUSULA 2”

19:00 LA PEQUEÑA CASA EN LA PRADERA

21:00 TELE13

22:35 EL TIEMPO

22:40 EN SU PROPIA TRAMPA (LO MEJOR)

0:00 NADIE ESTÁ LIBRE ®

1:15 GRANDES SERIES “EMPIRE”

 

MEGA

Sábado 24

08:00 : EL CHAVO DEL OCHO

11:45 : CINE INFANTIL – “BEETHOVEN : UNA AVENTURA NAVIDEÑA”

13:30 : AHORA NOTICIAS EDICIÓN TARDE

14:30 : EL CHAVO DEL OCHO

15:30 : CINE FAMILIAR – “HOP : REBELDE SIN CAUSA”

17:20 : HISTORIAS QUE NOS REÚNEN: A ORILLAS DEL RÍO

18:30 : HISTORIAS QUE NOS REÚNEN: BICITANTES

19:45 : SRES. PAPIS, LO MEJOR

21:00 : AHORA NOTICIAS

22:30 : CINE NAVIDAD “LOS PITUFOS 2” (THE SMURFS 2)

00:45 : CINE TRASNOCHE “RÁPIDO Y FURIOSO 5” (FAST FIVE)

DOMINGO 25

08:00 : EL CHAVO DEL OCHO

11:45 : CINE NAVIDAD – “LOS PADRINOS MÁGICOS: UNA NAVIDAD MÁGICA”

13:05 : CINE NAVIDAD – “UNA NAVIDAD CON LOS PITUFOS”

13:30 : AHORA NOTICIAS EDICION TARDE

14:30 : AMANDA , LO MEJOR

17:20 : HISTORIAS QUE NOS REÚNEN: VUELTA A LA MANZANA

18:30 ; HISTORIAS QUE NOS REÚNEN: SELECCIÓN NACIONAL

19:45 : SRES. PAPIS, LO MEJOR

21:00 : AHORA NOTICIAS

22:30 : CONCIERTO LUIS JARA “TOUR 30 AÑOS”

00:30 : AMANDA (REPETICIÓN)

CHV

 

SÁBADO 24

8:00 PABELLON DE LA CONSTRUCCIÓN

9:00 CINE

11:00 LA MAÑANA

13:30 CHILEVISIÓN NOTICIAS TARDE

15:00 SABINGO

17:30 COCINEROS CHILENOS

19:30  CINE – CUATRO NAVIDADES

21:00 CHILEVISIÓN NOTICIAS

22:30 LA NOVICIA REBELDE

0:30 ULTIMA MIRADA

DOMINGO 25

8:00 PABELLON DE LA CONSTRUCCIÓN

9:00 CINE

11:30 COCINEROS CHILENOS

13:30 CHILEVISIÓN NOTICIAS TARDE

15:00 SABINGO

17:30 EL CUBO

19:00 FLOR DE CHILE

20:00 ZOOMATE

21:00 CHILEVISIÓN NOTICIAS

22:30 CINE

 

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