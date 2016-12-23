¿Qué ver en Navidad en televisión?

Estamos a horas de la navidad y probablemente muchos siguen pensando en las compras para los regalos o la cena. Sin embargo, hay otros precavidos que este fin de semana podrán disfrutar del día en familia.
Por ello, los canales de televisión prepararon una programación especial incluyendo diferentes títulos navideños para compartir con quienes más amas en una fiesta tan especial como esta.
Revisa a continuación las programaciones.
8:00 SÚPER CINE: SECRETO DE LA ÚLTIMA LUNA
09:30 SÚPER CINE: SANTA CLAUS 3: LA CLAÚSULA DE ESCAPE
11:45 SÚPER CINE: FOSTER (HOGAR DE ACOGIDA)
13:30 24 HORAS AL DIA
15:00 SÚPER CINE: PEOPLE LIKE US (ASÍ SOMOS)
17:00 SÚPER CINE: MOONRISE KINGDOM (UN REINO BAJO LA LUNA)
18:30 SÚPER CINE: MR. MAGORIUM WONDER EMPORIUM (MR. MAGORIUM Y SU TIENDA MÁGICA)
20:00 UN CUENTO DE NAVIDAD (ESPECIAL DE NAVIDAD)
21:00 24 HORAS CENTRAL
22:35 TV TIEMPO
22:40 BEST SELLER: LOVE ACTUALLY (REALMENTE AMOR)
00:30 GRANDES PELÍCULAS: PHENOMENON
02.00 TV TIEMPO
02:15 CIERRE DE TRANSMISIONES
08:00 SANTA MISA
09:00 SÚPER CINE: THE WILD (VIDA SALVAJE)
10:00 SÚPER CINE: EL SECRETO MUNDO DE ARRIETY
11:45 SÚPER CINE: NANCY DREW EN HOLLYWOOD
13:30 24 HORAS AL DÍA
14:30 CHILE CONECTADO
16:00 LA CULTURA ENTRETENIDA: FRUTOS DEL PAÍS
18:30 LA CULTURA ENTRETENIDA: LOS REYES DEL MAR (R)
19:30 RE JAPPENING
21:00 24 HORAS CENTRAL
22:35 TV TIEMPO
22:40 TELESERIE NOCTURNA: MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS
00:30 RESUMEN ELIF
01:45 TV TIEMPO
02:00 CIERRE DE TRANSMISIONES
8:25 CARTA DE AJUSTE
8:30 CUBOX: “BOB ESPONJA (NAVIDAD)”
9:50 CUBOX: “LOS SIMPSON (NAVIDAD)”
11:50 CUBOX: “MALCOLM”
13:30 TELE13 TARDE
15:00 SÁBADO DE REPORTAJES TARDE: RECOMIENDO CHILE
16:00 SÁBADO DE REPORTAJES TARDE: CITY TOUR ON TOUR
17:00 SÁBADO DE REPORTAJES TARDE: LUGARES QUE HABLAN EN VACACIONES
18:00 SÁBADO DE REPORTAJES TARDE: SUEÑOS LATINOAMERICANOS
19:00 SÁBADO DE REPORTAJES TARDE: HACEDOR DE HAMBRE
20:00 SÁBADO DE REPORTAJES TARDE: LA ÚLTIMA CUBA
21:00 TELE13
22:25 EL TIEMPO
22:30 CINE 13 SÁBADO “TOY STORY: OLVIDADOS EN EL TIEMPO”
22:50 CINE 13 SÁBADO “MI POBRE ANGELITO 2”
01:00 MISA DE NAVIDAD (DESDE ROMA)
8:15 CARTA DE AJUSTE
8:20 SANTA MISA
9:00 CUBOX: PELICULA “TODO LO QUE QUIERO ES UNA NAVIDAD”
10:45 CUBOX: “LOS SIMPSON (NAVIDAD)”
13:30 TELE13 TARDE
14:30 TRAVESIA 13C: “RECOMIENDO CHILE” – “PLAN V”
16:30 DOMINGO DE PELICULAS: “SANTA CLAUSULA 2”
19:00 LA PEQUEÑA CASA EN LA PRADERA
21:00 TELE13
22:35 EL TIEMPO
22:40 EN SU PROPIA TRAMPA (LO MEJOR)
0:00 NADIE ESTÁ LIBRE ®
1:15 GRANDES SERIES “EMPIRE”
08:00 : EL CHAVO DEL OCHO
11:45 : CINE INFANTIL – “BEETHOVEN : UNA AVENTURA NAVIDEÑA”
13:30 : AHORA NOTICIAS EDICIÓN TARDE
14:30 : EL CHAVO DEL OCHO
15:30 : CINE FAMILIAR – “HOP : REBELDE SIN CAUSA”
17:20 : HISTORIAS QUE NOS REÚNEN: A ORILLAS DEL RÍO
18:30 : HISTORIAS QUE NOS REÚNEN: BICITANTES
19:45 : SRES. PAPIS, LO MEJOR
21:00 : AHORA NOTICIAS
22:30 : CINE NAVIDAD “LOS PITUFOS 2” (THE SMURFS 2)
00:45 : CINE TRASNOCHE “RÁPIDO Y FURIOSO 5” (FAST FIVE)
08:00 : EL CHAVO DEL OCHO
11:45 : CINE NAVIDAD – “LOS PADRINOS MÁGICOS: UNA NAVIDAD MÁGICA”
13:05 : CINE NAVIDAD – “UNA NAVIDAD CON LOS PITUFOS”
13:30 : AHORA NOTICIAS EDICION TARDE
14:30 : AMANDA , LO MEJOR
17:20 : HISTORIAS QUE NOS REÚNEN: VUELTA A LA MANZANA
18:30 ; HISTORIAS QUE NOS REÚNEN: SELECCIÓN NACIONAL
19:45 : SRES. PAPIS, LO MEJOR
21:00 : AHORA NOTICIAS
22:30 : CONCIERTO LUIS JARA “TOUR 30 AÑOS”
00:30 : AMANDA (REPETICIÓN)
8:00 PABELLON DE LA CONSTRUCCIÓN
9:00 CINE
11:00 LA MAÑANA
13:30 CHILEVISIÓN NOTICIAS TARDE
15:00 SABINGO
17:30 COCINEROS CHILENOS
19:30 CINE – CUATRO NAVIDADES
21:00 CHILEVISIÓN NOTICIAS
22:30 LA NOVICIA REBELDE
0:30 ULTIMA MIRADA
8:00 PABELLON DE LA CONSTRUCCIÓN
9:00 CINE
11:30 COCINEROS CHILENOS
13:30 CHILEVISIÓN NOTICIAS TARDE
15:00 SABINGO
17:30 EL CUBO
19:00 FLOR DE CHILE
20:00 ZOOMATE
21:00 CHILEVISIÓN NOTICIAS
22:30 CINE