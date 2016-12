Lo que no se vio del doloroso accidente que vivió Martín Cárcamo

Un mal día tuvo Martín Cárcamo, quien sufrió un doloroso accidente en vivo en el matinal Bienvenidos. El animador fue golpeado por un pedazo de disco en sus partes íntimas, dejándolo en el suelo y pidiendo ayuda.

A pesar del dolor, la suerte estuvo de su lado y la situación no pasó a mayores. De hecho, en el cierre del programa apareció para agradecer la preocupación de todos. “Pensé que me habían tirado un piedrazo desde el cerro. De repente veo el pedazo de disco, que habrá sido de 10 cm y me tiré al suelo de puro dolor”, explicó a Las Últimas Noticias.

“El director me hablaba por el audífono para que siguiera con el concurso y mis compañeros creyeron que yo estaba bromeando”, aseguró el comunicador quien se encuentra con desinflamatorios, hielo y reposo.

“-Después de lo que se vio en pantalla- Llegó Max (Collao) con una camilla, viste que es bombero. Yo quería tomar aire porque estaba medio ahogado y con sensación de desmayo. Me llevaron al camarín y vino el doctor del canal que me revisó. Estuvo 40 minutos con hielo en la zona“, reveló.

Pero no sólo Cárcamo fue lesionado por el disco, varios de sus compañeros de equipo también lo hicieron. Tonka Tomicic por ejemplo tuvo un corte en el pecho y dos en su brazo izquierdo; Juan Pablo Queraltó tuvo un corte en la pierna derecha por el que tuvo que recibir puntos y analgésicos; Pancho Saavedra tuvo cortes superficiales en su pie y pierna derecha y Francisca Merino, tuvo un pequeño corte en el abdomen.

Según señaló Tomicic en el programa, dos niños también se lesionaron y fueron llevados a la clínica en forma preventina.