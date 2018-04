El triste y complejo presente de Italo Passalacqua: "Siente que lo olvidaron"

La vida de Italo Passalacqua cambió radicalmente el 7 de abril de 2014. Ese día sufrió un fuerte accidente automovilístico cuando se dirigía a ver el estreno de la película Divergente.

El choque lo dejó en coma por un mes, y seriamente herido, lesiones con las que lucha hasta el día de hoy. El periodista tiene problemas para moverse e incluso cierta dificultad para hablar, a lo que ahora también se suma un cuadro de depresión.

Italo dej√≥ de trabajar hace a√Īos, y seg√ļn asegura su pareja Patricio Herrera, cree que la industria donde estuvo por m√°s de 30 a√Īos, lo olvid√≥.

‚ÄúNo lleg√≥ ninguna ayuda, no ha pasado nada. No quiero hablar mucho porque estoy muy complicado con el medio period√≠stico, porque ni el Colegio de Periodistas ha llamado para saber si √ćtalo necesita alguna ayuda o no‚ÄĚ, asegur√≥ a La Cuarta.

La pareja vive actualmente en Mantagua, y s√≥lo cuentan la ayuda de una se√Īora que los visita tres veces por semana y que permite a Patricio poder salir a realizar tr√°mites.

El periodista, por su parte, est√° tan decepcionado de la industria, que ya ni siquiera siente inter√©s por el mundo que tanto le encantaba. ‚ÄúHe logrado que vuelva a ver pel√≠culas, pero a√ļn as√≠ est√° muy decepcionado. No le encuentra sentido, siente que se le cerr√≥ la posibilidad de trabajar‚ÄĚ, agreg√≥.

“√ćtalo ayud√≥ mucho al ballet, al teatro en tiempos de dictadura y eso nunca se ha hablado. No digo que le rindan un homenaje, pero √©l tiene mucho que ver con que el periodismo de espect√°culos sea conocido. Estuvo con Queen, con Madonna, en los tres estrenos mundiales de El Se√Īor de los Anillos. Un tipo s√ļper culto (‚Ķ) Falta que el medio le devuelva la mano por lo que hizo en televisi√≥n‚ÄĚ, agreg√≥.

La situaci√≥n econ√≥mica tambi√©n se ha convertido en un problema para ellos, pues el tratamiento, los cuidados y los medicamentos que necesita Passalacqua no son baratos. Y aunque viven con los ahorros que logr√≥ reunir durante a√Īos, pronto no ser√° suficiente.



‚ÄúDespu√©s de eso, lo que nos queda es hablar con alg√ļn asistente social o municipalidad para entrar a las fichas y conseguir ayuda estatal. Son temas que reci√©n se est√°n considerando, porque los tratamientos son caros, tambi√©n los insumos y dietas‚ÄĚ, recalca.

“Yo creo que a toda la gente le pasa y si √ćtalo no hubiera sido conocido y quien era, nosotros habr√≠amos tocado fondo mucho antes. Ac√° te das cuenta de la diferencia de los sistemas de salud p√ļblico y privado. Si no hubiera tenido un buen plan en la isapre en el momento del accidente, no se habr√≠a ido a la Cat√≥lica, se habr√≠a ido a la Posta Central o al Salvador y ah√≠ habr√≠a muerto porque las lesiones que ten√≠a no se pod√≠an operar ah√≠”, reconoci√≥ Herrera.