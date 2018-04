Ale del Sante, la guapa y talentosa maquilladora que robó el corazón de Martín Cárcamo

Lleva 12 a√Īos trabajando como maquilladora y es una de las m√°s prestigiosas del pa√≠s, sin embargo, su nombre se hizo popularmente conocido cuando se confirm√≥ su relaci√≥n con el animador Mart√≠n C√°rcamo.

Pero la carrera de Alejandra del Santo comenz√≥ mucho antes de eso. De hecho, sus primeros trabajos poco ten√≠an que ver con la televisi√≥n, pues se dedicaba a los cat√°logos de ni√Īos.

Actualmente es la responsable de resaltar la belleza de importantes figuras del espectáculo nacional en revistas y publicidad. Entre sus musas se encuentran Tonka Tomicic, Diana Bolocco, Mayte Rodríguez, Josefina Montané, María Elena Swett y Mariana Di Girolamo.

De hecho, también fue la encargada de maquillar a Kate Moss durante una sesión de fotos para la revista Caras que realizó en su estadía en Chile.

Pero no s√≥lo sus logros profesionales la tienen feliz, pues asegura que su trabajo tambi√©n le permite generar lazos con quienes maquilla. ‚ÄúLo bonito es que vas generando relaciones personales. Hoy puedo decir que no solo maquillo a un rostro de televisi√≥n, sino que tengo una relaci√≥n m√°s all√°‚ÄĚ, explic√≥ a Glamorama.

‚ÄúUno trata de sacar la parte m√°s bella que tienen. Todos poseen una belleza particular y t√ļ tratas de explotarla. Pero, m√°s all√° de eso, hay una conexi√≥n que se genera con la mayor√≠a de la gente y tiene que ver con sacar de adentro hacia afuera. Esto no se trata solo de maquillar, se trata de generar algo, conectar, y de ah√≠ nace el resultado‚ÄĚ, explic√≥.

Aprovechando la tarde! @jazminchebarchile @bodegacruzat_chile A post shared by @ aledelsante on Feb 19, 2018 at 4:28pm PST

Tonka Tomicic, la compa√Īera de trabajo de Mart√≠n C√°rcamo, se ha convertido en una persona especial. ‚ÄúCon la Tonka es uno de los trabajos m√°s lindos que he tenido, porque se ha generado un lazo s√ļper potente en t√©rminos de amistad. Se generan conversaciones especiales, momentos. A trav√©s del tiempo t√ļ la conoces, ella te conoce. M√°s all√° de ser la maquilladora de Tonka, es una persona a la que t√ļ quieres. Soy su amiga. La quiero mucho‚ÄĚ, agreg√≥.

Disfrutando del frío Poleron @jazminchebarchile A post shared by @ aledelsante on Jan 2, 2018 at 3:34pm PST

Sin planes de matrimonio

Aunque no se esconden, Alejandra y Martín sí mantienen una relación bajo perfil, la cual no les gusta exponer mucho.

A pesar de ello, aprovech√≥ de aclarar que si bien el animador le hab√≠a regalado un anillo, tema que se coment√≥ en alg√ļn momento, no era de compromiso.

‚ÄúEl anillo fue un regalo de Navidad, no de compromiso. El compromiso lo tenemos impl√≠cito dentro de nuestra relaci√≥n. Pero no, no es un anillo de compromiso. No nos vamos a casar. Estamos bien as√≠‚ÄĚ, se√Īal√≥.