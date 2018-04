Mariela Montero revela qué le dijo a Bombo Fica tras el Festival de Viña: "Lo reputeé"

Una de las grandes pol√©micas del Festival de Vi√Īa de este a√Īo fue la presentaci√≥n de Mariela Montero durante la rutina de Bombo Fica.

Para quienes no lo recuerdan, la actriz argentina apareció en medio del espectáculo del humorista para interpretar un reggaeton junto a un grupo de bailarines.

El p√ļblico no se mostr√≥ nada feliz con su show y comenzaron a pifiarla, mientras que en redes sociales, los televidentes fueron lapidarios con ella.

Montero sali√≥ del certamen festivalero visiblemente afectada y sin querer hablar con la prensa. Por su parte, el humorista no tuvo ning√ļn problema con hacer frentes a las cr√≠ticas y hablar con todos los medios de comunicaci√≥n que se lo solicitaran, incluso lleg√≥ a decir que no fue a √©l a quien pifiaron.

De hecho, fueron estas constantes entrevistas lo que más molestó a la artista, quien reveló la trastienda de la polémica en Glamorama.

‚ÄúMe molest√© por los comentarios que √©l hizo. Hizo unos medios desafortunados en aquel momento. Dio como tres conferencias de prensa. Vos prend√≠as un matinal y el loco estaba en el matinal, prend√≠as la radio y estaba en la radio, cambiabas de canal y estaba en v√≠a telef√≥nica, no s√©‚Ķ‚ÄĚ, se√Īal√≥.

Mariela, quien llevaba m√°s de un a√Īo trabajando con Fica, convers√≥ con el humorista y le explic√≥ que no era necesario que estuviera dando explicaciones.

‚ÄúLo que le dije yo a √©l fue: ‚ÄėVos no ten√©s por qu√© salir a dar explicaciones en un momento donde no est√°s para dar explicaciones a nadie, porque ni vos mismo pod√©s entender lo que te est√° pasando. Cuando t√ļ proceses lo que pas√≥ y entiendas por qu√© te pasa, pod√©s sentarte y explicarle a todo el mundo, con palabras muy inteligentes y bonitas t√ļ punto de vista’‚ÄĚ, record√≥ la cantante.

‚ÄúYo lo repute√©, obviamente. En ese momento estaba enojada‚Ķ Me apoy√≥ en ese momento, pero yo estaba muy sensible”, record√≥. Seg√ļn Montero todo lo ocurrido afect√≥ mucho a su madre, quien lloraba al ver los programas de televisi√≥n que hablaban de ella.

“A ninguna mam√° le gusta ver que a su hija la est√°n pateando en el suelo y que con cualquier facilidad venga un boludo y te diga lo que se le canta la gana. O las redes sociales gente que me insultaba y me dec√≠a que me volviera a mi pa√≠s, que era una negra de no s√© qu√©. Insultos gratuitos, com√ļnmente de mujeres y adolescentes que aprovechan para sacar el veneno”, agreg√≥.

‚ÄúLa gente no empatiza en ese momento. Yo no pretend√≠a que nadie me tuviera l√°stima, pero s√≠ respeto‚ÄĚ, finaliz√≥.