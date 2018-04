Humorista Nancho Parra sufrió infarto tras la victoria de Colo Colo ante U. de Chile

El reconocido humorista nacional Hern√°n “Nancho” Parra lo pas√≥ bastante mal durante el √ļltimo cl√°sico del f√ļtbol nacional entre Colo Colo y Universidad de Chile. Pese a que su equipo gan√≥ el partido por 3 goles a 1, la emoci√≥n le produjo un infarto al miocardio que lo deriv√≥ a la cl√≠nica.

Parra, que triunf√≥ en el Festival de Vi√Īa 2013, se encontraba en su habitaci√≥n viendo este partido cuando sinti√≥ una molestia en el pecho tras gritar de forma exagerada el segundo gol de su equipo, con el cual pasaron a ganar el partido.

Seg√ļn relata el diario Las √öltimas Noticias, en un comienzo el comediante le rest√≥ importancia al s√≠ntoma y continu√≥ viendo el cotejo hasta que este termin√≥.

“Como no se me pasaba, tos√≠ e hice todos los tutoriales que aparecen en Youtube y cuando el dolor era demasiado fuerte grit√© a mi familia para que me llevaran a un doctor”, relat√≥ el hombre oriundo de Talcahuano.

El afectado recordó que llegó a la Clínica Bío Bío llorando y debió ser intervenido de inmediato con catéter, para suministrarle fármacos y lograr corregir la anomalía.

Cercanos al humorista indicaron a BioBioChile que su salud evolucionó durante lunes y martes, sin embargo, se mantiene en la UCI del recinto clínico siendo visitado sólo por familiares.

Síntomas de esta afección

Seg√ļn la enciclopedia Medlineplus, los infartos son generados luego que un co√°gulo (sangre acumulada) bloquea una de las arterias coronarias, las cuales suministran sangre y ox√≠geno al coraz√≥n.

Los síntomas de esta complicación cardíaca son inmediatos y se manifiestan a través de dolencias en el pecho y algunas extremidades de la persona.

“Los m√°s comunes son dolor intenso en el pecho, en la zona precordial (donde va la corbata), sensaci√≥n de malestar general, mareo, n√°useas y sudoraci√≥n. El dolor puede extenderse al brazo izquierdo, a la mand√≠bula, al hombro, a la espalda o al cuello”, describe el sitio.

La recomendación principal es acudir de inmediato a un centro médico cuando la molestia dura más que una angina típica, la cual se extiende por cinco minutos como máximo.