María José López es una asidua usuaria de redes sociales, especialmente de Instagram, donde comparte constantemente capturas de sus actividades junto a su familia, como también consejos de belleza y moda.



Y fue una de sus recientes fotografías que publicó en esta plataforma la cual se transformó en blanco de críticas, puesto que sus seguidores aseguraron que algo se había hecho en el rostro ya que lucía muy rara.

Sin embargo, L√≥pez no se qued√≥ callada y este martes escribi√≥ un largo texto en la red social en la cual se desahog√≥ respecto a los constantes comentarios¬†sobre sus “retoques”, y adjunt√≥ una nueva fotograf√≠a de ella en el mismo lugar para demostrar que no ha cambiado nada.

“(…) ¬ŅSaben? cansa leer ‘¬°¬Ņqu√© te hiciste?!’ todos los d√≠as. La Luz, el flash, la distancia, el color de fondo, el √°ngulo, la altura y mil otros factores pueden afectar una imagen. Yo nunca he tenido problema en contar que me oper√© la nariz a los 19 y no me gust√≥ y la volv√≠ a operar hace poco para dejarla recta como la ten√≠a antes. A los 18 me pusieron un relleno en la boca que debi√≥ irse despu√©s de 6 meses y result√≥ que solo a√Īos despu√©s vi que empez√≥ a crecer y nunca se fue, hizo granulomas ¬°por lo que nunca m√°s me inyectar√≠a nada! Y las ‘pechugas’ me las puse a los 17 y me las saqu√© tambi√©n hace poco”, explic√≥.

Finalmente, Cot√© se√Īal√≥ que aclar√≥ esto para que sus seguidores que siempre le preguntan sobre¬†sus cirug√≠as¬†no se estresen. “Les contar√© si alg√ļn d√≠a me hago algo, ¬Ņestamos? Jajaja”, concluy√≥ su mensaje, el cual suma m√°s de 5 mil ‘Me Gusta’.