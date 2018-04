Actor Nicolás Oyarzún confesó estar arrepentido de su paso por "Calle 7"

Nicol√°s Oyarz√ļn es uno de los actores chilenos m√°s exitosos de este √ļltimo tiempo.

El artista de 31 a√Īos ha participado en ocho teleseries nacionales desde 2011 y su √ļltimo papel en Perdona Nuestros Pecados, Gerardo Montero, termin√≥ por popularizar su carrera y sumar adeptos. Sin embargo, para llegar a este punto, el actor debi√≥ atravesar inc√≥modas etapas televisivas.

Una de ellas fue su paso por “Calle 7” en 2009. Oyarz√ļn confes√≥ al portal chileno Lima Lim√≥n que se arrepiente de su paso por el programa juvenil de TVN y que se retir√≥ tempranamente por lo mismo.

“Estuve un mes porque iba a ser una serie juvenil y no fue, as√≠ que me fui”, reconoci√≥ el actor que dur√≥ s√≥lo un mes en el programa. Fue tal el esfuerzo que el artista hizo para participar en Calle 7 que incluso congel√≥ sus estudios en teatro.

“Yo quer√≠a seguir estudiando”, reconoci√≥ y reiter√≥ que s√≥lo acept√≥ unirse porque le hab√≠an hablado de una teleserie y no de concursos. “Quer√≠a actuar y cuando me di cuenta que no hab√≠a que hacerlo ‘agarr√©’ mis cosas y me march√©”, record√≥.

“Estoy arrepentido por haber estado ah√≠ (…) pero no tengo nada contra ‘Calle 7’, quiero aclararlo”, admiti√≥ el int√©rprete. “Es una cosa personal… no era para m√≠”, reconoci√≥.

En la misma línea, Felipe Camus, icónico participante del programa y uno de los mejores amigos del actor, contó a Página 7 que el disgusto de Nicolás con el programa era evidente.

‚ÄúBailaba p√©simo, le cargaba la verdad. Yo siempre lo molestaba porque no le gusta que hablen de su paso por Calle 7, pero en buena onda‚ÄĚ, coment√≥ en una entrevista en 2017.

Felipe adem√°s asegur√≥ que el verdadero motivo por el que el actor decidi√≥ dejar el espacio juvenil fue porque ‚Äúal final no era lo que le gustaba hacer‚ÄĚ.

Sin embargo, el abandono del actor fue temprano y logr√≥ retomar su carrera profesional. En 2011 consigui√≥ su primer papel en una teleserie en Infiltradas de Chilevisi√≥n y, el mismo a√Īo, volvi√≥ a TVN en Su nombre es Joaqu√≠n.

En 2012, particip√≥ en Dama y Obrero y Separados, del mismo canal, y al siguiente a√Īo actu√≥ en Socias. No obstante, Oyarz√ļn volvi√≥ a aparecer en un programa de “juegos” en ese tiempo, participando en Juga2 de TVN.

Oyarz√ļn admiti√≥ que se encuentra muy contento con su carrera en televisi√≥n he incluso cont√≥ que la gente lo reconce en la calle. “Antes me gritaban en la calle el nombre del personaje, ahora me gritan ‘Nico’, y eso claramente es una consolidaci√≥n al trabajo realizado”, finaliz√≥.