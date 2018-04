Javiera Suárez y su enfermedad: "si el cáncer de melanoma es cabrón, yo lo soy más"

En marzo pasado Javiera Su√°rez revel√≥ que el c√°ncer que la afecta desde hace dos a√Īos segu√≠a en su cuerpo, por lo cual tendr√≠a que volver a luchar contra √©l.

A finales de ese mes se someti√≥ a una operaci√≥n cuyo resultado tampoco fue alentador. ‚ÄúEl t√≥rax y pulm√≥n derecho est√°n m√°s comprometidos de lo esperado y eso significa que la enfermedad avanz√≥‚ÄĚ, explic√≥ la misma periodista a trav√©s de WhatsApp.

‚ÄúLo positivo es que la inmunoterapia ya empez√≥ y nuestras posibilidades de mejorar todo son buen√≠simas. Ahora s√≥lo nos queda rezar y mantenernos fuertes de esp√≠ritu para darle fuerza al cuerpo para que elimine este c√°ncer‚ÄĚ, afirm√≥.

Su√°rez fue dada de alta pocos d√≠as despu√©s. Sigui√≥ con su vida e incluso particip√≥ en una campa√Īa publicitaria.

Hoy decidi√≥ hablar nuevamente de su batalla, y como es costumbre lo hizo a trav√©s de Instagram. “Aunque sigo siendo una agradecida de todo lo que me pasa, no puedo negarles que estas semanas no han sido f√°ciles de digerir. El melanoma que en enero ya casi estaba eliminado, al menos a ojos de los ex√°menes, arremeti√≥ con todo“, comenz√≥.

“Idas y venidas a la cl√≠nica, pinchazos, l√°grimas, incertidumbre, miedo, cambio de tratamiento, etc√©tera. Antes, hablaba de una marat√≥n a la que me hab√≠an inscrito sin haberme preparado y sin posibilidad de negarme a correr. En esta nueva etapa, hablo de una guerra”, continu√≥.

“Sin odio, pero entendiendo que estoy frente a una amenaza ‘talib√°nica”. Una batalla que aunque a veces me canse de pelear, no perder√©. Tengo un ej√©rcito estrella formado por mi familia, amigos y ustedes. Tengo a Dios y a la Virgen de los Milagros de mi lado”, agreg√≥.

Tras ello invit√≥ a sus seguidores a participar en dos misiones. “La primera es la oraci√≥n. La segunda, que se forme una cadena de sonrisas. Vayas donde vayas, sonr√≠ele a esa persona que te topas en la calle, en la micro o donde sea. Que esa sonrisa alegre la vida del otro. Y por favor dime c√≥mo te fue!”, solicit√≥ a sus fans.

La profesional finaliz√≥ asegurando que: “Si el c√°ncer de melanoma es cabr√≥n, yo m√°s. Mucho m√°s”.