María Eugenia Larraín es, sin duda, una de las figuras más reconocidas del espectáculo nacional, quien a comienzos del 2000 no sólo alcanzó la fama por su belleza, sino que también por sus diversos escándalos.

Sin embargo, hace bastante tiempo que ‘Kenita’ dej√≥ atr√°s su pasado farandulero. No obstante, algo que no ha cambiado es un detalle de su estilo que siempre la ha caracterizado: su cabellera rubia.

Y fue precisamente su estilo de cabello con lo que jug√≥ en una sesi√≥n fotogr√°fica que realiz√≥ para el portal nacional AR13, en donde sorprendi√≥ con un radical cambio de look moment√°neo: se luci√≥ con una peluca morena, dejando ver a una nueva ‘Kenita’.

En una entrevista con Las √öltimas Noticias, Larra√≠n revel√≥ que la sesi√≥n dur√≥ 12 horas y que s√≥lo en dos oportunidades se ha puesto una peluca morena: para un baile y para un disfraz de Cleopatra. Adem√°s, se√Īal√≥ que al principio no estaba convencida con el look, pero que despu√©s le encant√≥.

“Ten√≠a mis aprensiones de salir con el pelo oscuro y esa ropa. Me dijeron que esto era moda y confi√©. Y con los labios, siempre me los pinto de colores pasteles entonces no me tincaba aparecer con tonos rojos, pero cuando vi las fotos hasta mi marido me dijo wow, que te ves linda. Me veo muy distinta a como me muestro siempre, y poder jugar es lo entretenido de ser modelo”, coment√≥ Larra√≠n.

Sobre si se cambiar√≠a realmente su caracter√≠stico tono de cabello, Mar√≠a Eugenia indic√≥ que por ahora no es una opci√≥n. “No s√© si me atrever√≠a a un cambio tan dr√°stico, me da miedo. Me siento m√°s c√≥moda rubia, yo s√≥lo me hago mechitas m√°s claras que mi tono”, explic√≥.

De acuerdo al fotógrafo a cargo de la producción, Oscar Andreé, se inspiró en nada menos que en la actriz estadounidense Cameron Diaz para esta sesión, sobre todo en su papel para la película The Holiday.

Finalmente, en las fotograf√≠as ‘Kenita’ evidenci√≥ que est√° en su mejor momento y deslumbr√≥ con su envidiable figura y, seg√ļn coment√≥ la modelo, tuvo que trabajar mucho para conseguirla. “He vuelto al cuerpo de modelo que ten√≠a antes de ser madre. Hago todos los d√≠as ejercicios de yoga en mi casa, una rutina de cinco minutos, y tengo una dieta alcalina, con eso logr√© bajar los √ļltimos kilos de los 18 que sub√≠ con el embarazo. Algunos dicen que hasta estoy m√°s flaca que antes de quedar esperando a Sophia. Me di mis tiempos para cuidarme y disfrutar a mi hija”, concluy√≥.