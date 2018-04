El guapo hijo del galán de "Marimar" que es igual a su padre y arrasa en Internet

Marimar fue una de aquellas teleseries mexicanas que arras√≥ en la televisi√≥n en los a√Īos 90. El drama era protagonizado por dos populares actores del pa√≠s norteamericano que hicieron “suspirar” a sus seguidores hace m√°s de dos d√©cadas: Thal√≠a y Eduardo Capetillo.

Capetillo s√≥lo ten√≠a 24 a√Īos en ese entonces y hab√≠a logrado convertirse en uno de los galanes m√°s cotizados de las teleseries. De la misma forma, impuls√≥ su carrera como cantante, sumando cerca de una decena de discos y, en su vida personal, se cas√≥ en 1994 con la actriz Biby Gayt√°n (siguen juntos hasta hoy) y tuvieron cinco hijos. Y es justo uno de sus “reto√Īos” el que est√° llamando la atenci√≥n este √ļltimo tiempo.

Se trata de Eduardo Capetillo Jr., a quien su padre no s√≥lo le hered√≥ su nombre, sino que adem√°s ambos comparten un notorio parecido. El joven de 23 a√Īos ha ganado gran popularidad en redes sociales por la notable similitud f√≠sica con su pap√°, adem√°s que no descarta en convertirse en actor o m√ļsico como su progenitor.

De hijo a “clon”

Todo comenz√≥ cuando se difundi√≥ una foto de ambos usando sombreros baqueros. Los fan√°ticos del Capetillo pap√° no tardaron en asegurarle que su hijo era su “copia viviente”.

“Es un honor que me comparen con mi pap√°, ya que s√≠ nos parecemos mucho. √Čl es mi mayor ejemplo”, expres√≥ el joven en entrevista con el portal mexicano TV Notas. Esta similitud ha provocado que muchas fans del actor tambi√©n le pidan fotos y aut√≥grafos a su hijo al verlo en la calle.

“La verdad, se siente padr√≠simo que las personas te quieran, me siento muy agradecido; qu√© lindas que piensen que merezco tomarme una foto con ellas”, expresa.

En tanto, Capetillo Jr. se encuentra estudiando Mercadotecnia en la universidad, aunque no desecha la opci√≥n de seguir los pasos de su padre. “Me llama la atenci√≥n, pero primero quiero estudiar y ver c√≥mo va pintando la vida”, dice y asegura que “tener una preparaci√≥n acad√©mica es importante”.

En su Instagram, el joven muestra una gran pasi√≥n por las motos, la equitaci√≥n y su novia. Adem√°s de una gran relaci√≥n con su familia y padres. “Ellos me apoyan en todo y siempre han sido una gu√≠a importante; me han ense√Īado a tomar las decisiones con responsabilidad, me lo inculcaron desde chico; y el trabajo, ya que me dieron una formaci√≥n muy fuerte”, asegura.

Dominguito de moto ūüŹć A post shared by Eduardo Capetillo Gayt√°n (@educapetillo) on Feb 25, 2018 at 5:41pm PST

A post shared by Eduardo Capetillo Gayt√°n (@educapetillo) on May 10, 2015 at 8:11pm PDT

Eduardo Capetillo Jr. tiene m√°s de 131 mil seguidores en la plataforma social, en donde muchos se declaran sus fan√°ticos, al igual como ocurri√≥ con su padre en los a√Īos 90.