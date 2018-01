Hace algunos meses la temática de los abusos y acoso sexual en la industria del entretenimiento se estableció en los medios luego de se desclasificaran diversos casos en Hollywood.

Sin embargo en latinoamérica también han salido a la luz algunos nombres y es Rocío Marengo quien recientemente ha protagonizado una polémica por “defender” a algunos acusados en Argentina.

Lo anterior, puesto que la modelo señaló en el programa radial Por si las moscas de La Once Diez de Buenos Aires que todas las mujeres que han acusado estas malas prácticas en Argentina tenían el poder de decir “no”, según consigna el portal de noticias Minuto Uno.

“Hay chicas que salen a hablar y no es creíble. Nadie te abusa en el medio. En este medio nadie te va a hacer algo que no quieras. Y luego pasa que hay chicas que van y provocan (…) En este medio no hay niñas sumisas que no sepan decir que no, hay chicas que quieren llegar a toda costa”, afirmó la rubia.

La intérprete de El baile del Koala agregó que cuando trabajó, por ejemplo, con el artista y rostro televisivo argentino Roberto Pettinato —quien ha sido acusado de acoso sexual— nunca le pasó nada y que no es un “abusador serial”, ya que a ella nunca le hizo algo.

“Cuando vas a laburar y hay respeto y no estás en papel de ‘putona’ no te pasan esas cosas. A mi no me pasó nunca (…) Trabajo en el mismo medio, conozco a la misma gente y trabajé con la misma gente”, indicó Marengo.

Finalmente, Rocío aseguró que hay historias e historias y que entiende a quienes han denunciado acosos. “No pongo las manos en el fuego por nadie, porque yo no sé cómo son ellos con otras chicas, y no sé cómo son las chicas con ellos”.

A continuación te dejamos la participación de Rocío Marengo en el programa radial argentino.