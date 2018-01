La guapa y talentosa actriz Carmen Zabala deslumbra con su rol de Agustina Mackenna en la teleserie de las 15 horas de Mega, Verdades Ocultas.

Allí interpreta a una joven que lo tiene todo, mimada, pero que se entera que fue vendida por su madre cuando solo era una niña.

“Es un personaje al que le pasan cosas muy duras y atípicas. Para hacerlo he tenido que ahondar en mis lugares más oscuros, pero afortunadamente no le tengo miedo ni al abandono ni al rechazo”, señaló en entrevista con la revista SML.

Pero esta no es la primera producción en la que participa la actriz de 28 años. También estuvo en El blog de la Feña, protagonizada por Denise Rosenthal. En ella, interpretó a su amiga perna, llamada Daniela.

Además, participó en Miss Universo Chile en 2011, donde fue elegida Miss Simpatía.

Cinco años después se unió al área dramática de Mega, donde debutó con el papel de Gabriela Valdés en Te doy la vida, rol con el que se ganó el cariño de los televidentes.

Carmen es una mujer guapa, alta, con bella figura y rasgos marcados, pero aún así sufrió bullying en el colegio.

Así lo contó a la revista: “En el colegio me molestaban mucho por flaca y me decían Helga Pataki, el personaje cejudo de los monitos Hey Arnold”, contó.

No obstante, pese a que esto le generó mucha inseguridad, “de grande aprendí a usarlo a mi favor. Hoy estoy tranquila con mi imagen y soy más fuerte. Ese tipo de cosas no me botan”.

