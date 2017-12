Mayte Rodríguez rompe el silencio y habla sobre su relación con Alexis Sánchez

Mayte Rodríguez es sin duda una de las figuras del 2017. Durante varios meses fue buscada intensamente por los medios de comunicación, quienes esperaban algún tipo comentario respecto de su relación con Alexis Sánchez.

Tras dar a conocer públicamente su romance con el futbolista, la actriz de TVN tuvo que hacer frente a una gran cantidad de críticas y rumores, los que fue desmintiendo uno a uno de forma indirecta.

La hija de Carolina Arregui rompió el silencio sobre su relación en la revista Hola, donde confesó que lleva casi un año junto a Sánchez, a quien conoció en un asado y quien llegó a su vida “cuando me estaba rearmando”.

Mismo cielo distintos mapas 🦋 #freedom #mar #amar A post shared by Mayte Rodriguez (@mmayte_rodriguez) on Nov 17, 2017 at 10:28am PST

Mayte también aseguró que comprende el interés que desata actualmente su vida, aunque le molestan las especulaciones. “Lo entiendo, hoy estoy compartiendo la vida junto a una persona maravillosa, que tiene un trabajo muy mediático. Muchas veces se hablan cosas que no son y no me dan ganas de desmentir o afirmar, y tendré que entender que es así, aunque sí me cuesta entender que periodistas puedan reafirmar cosas que no son ciertas”, comentó.

“Nunca he estado embarazada, no hay planes de casorio, no estoy viviendo con Alexis ni armando su casa. Sólo estoy viviendo una relación de pareja, tranquila, a paso lento, conociéndonos como cualquier persona. No he dejado de lado mi trabajo ni mis proyectos, que me completan y hacen feliz”, agregó.

La actriz retoma el tema del embarazo, asegurando que le encantaría ser madre, pero que no es el momento. “El día que Dios me premie con un hijo seré la mujer más afortunada en dar vida. Pero no estuve ni estoy embarazada, solo viviendo un momento lindo en mi vida, viviendo el presente, siguiendo mi instinto, siendo fiel a mis sentimientos. Definitivamente nuestras experiencias tienen una voz sabia a la que hay que oír, Lo esencial lo llevó en el corazón”, dijo.

Recordemos que antes de conocer a Alexis, la actriz había terminado una larga relación con el actor Tiago Correa, lo que causó un gran revuelo mediático. “Es parte de la vida, le deseo lo mejor, y con respecto a mi ex relación, me quedo con lo bueno y solo puedo estar agradecida de lo que me enseñó”, dijo agregando que lo único que no perdona “es la mentira”.