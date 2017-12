Carolina de Moras desmiente indignada uso de su imagen en campaña presidencial

A través de este medio quiero aclara lo siguiente: Yo nunca he facilitado, prestado y menos autorizado, el uso de mi imagen para ninguna campaña política. Me indigna que alguien sin escrúpulos pase a llevar mis derechos , sin asumir ninguna consecuencia. Aquí hay un engaño, que pretende generar confianzas falsas, solo para obtener más votos. Creo que esa no es la forma. ( Y para los pequeños mal pensados y poco tolerantes de siempre, haría lo mismo si se tratara del otro candidato). Que tengan todos un buen día!

