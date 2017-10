Denise Rosenthal sorprende con cover de Violeta Parra en su cumpleaños número 100

Me invitaron a participar de #ultravioletaenlos40 ❤ Y muy agradecida y emocionada, aceptamos haciendo una versión de una de mis canciones favoritas chilenas. Con @ddonosot y @ramiroduranbunster lo pasamos lindo😍 Con mucho amor y respeto, les dejo un pedacito de lo que fue, pueden encontrarlo entero en las redes oficiales de @los40chile.. Hoy estamos celebrando además el #diadelamusicachilena y estaremos tocando el el centro de lalo parra en cerrillos. Pronto les podre estar contando las novedades, estrenos y lo que viene para este fin de año que se viene cargado de sorpresas muy hermosas!! Les mando a todos un besito. 🙃

A post shared by Denise Rosenthal (@nissrosenthal) on Oct 4, 2017 at 9:21am PDT