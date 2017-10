El pasado martes 19 de septiembre México se vio afectado por un fuerte sismo de magnitud 7.1, que dejó más de 300 víctimas fatales.

Pero este no fue el único movimiento telúrico que remeció a este país, pues casi dos semanas antes se percibió uno de 8,2 grados, que aún tiene a muchas personas durmiendo en la calle en el empobrecido estado de Oaxaca.

Muchos rostros conocidos han llamado a ayudar a los habitantes afectados, mientras que otros se han hecho presente en los lugares donde se necesita ayuda.

Uno de ellos es la ex RBD, Anahí Puentes, quien llegó hasta una casa hogar en Chiapas, para compartir con niños afectados.

“Después de un sismo es importante atender a los niños con terapia psicológica. El día de hoy acudí a la casa hogar de Chiapas, donde tuvimos una platica basada en el libro Cuando la tierra se movió del consejo minero de Chile, con el cual ayudaron a los pequeños chilenos cuando tuvieron una catástrofe similar en 2010″, comenzó escribiendo la cantante.

A lo anterior agregó que “se los recomiendo mucho. Hoy que soy mamá me doy cuenta más que nunca de lo importante que es la salud emocional de los niños en momentos como este”.

Después de un sismo es importante atender a los niños con terapia psicológica. El día de hoy acudí a la casa hogar de Chiapas, donde tuvimos una platica basada en el libro "Cuando la tierra se movió" del consejo minero de Chile,con el cual ayudaron a los pequeños chilenos cuando tuvieron una catástrofe similar en 2010. Se los recomiendo mucho. Hoy que soy mamá me doy cuenta más que nunca de lo importante que es la salud emocional de los niños en momentos como este. Una publicación compartida de Anahi (@anahi) el 27 de Sep de 2017 a la(s) 2:34 PDT

Su publicación recibió más de 114 mil me gusta y mil comentarios alabando su actuar, sobre todo porque está ayudando a personas que lo necesitan.

Cabe recordar que Anahí, casada con el gobernador del estado mexicano de Chiapas, Manuel Velasco, compartió a través de Facebook un video donde realiza un desafortunado comentario que le valió una ola de críticas. En las imágenes, se puede apreciar a la joven en la casa de una familia damnificada del terremoto 8,2. En medio de esta situación, Puente comenta a la cámara: “Aquí estoy: muy despeinada, muy mal arreglada, muy fea y no me importa nada. Lo que me importa ahorita es ayudar a la gente”. (Ver nota)

Cuando la tierra se movió

Este libro, fue editado por el Consejo Minero y fue elaborado por psicólogas del Centro de Estudios y Promoción del Buen Trato de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica.

Se trata de un libro interactivo que “propone juegos y actividades para ayudar a los niños a superar el trauma psicológico de una catástrofe como un terremoto, y brindar herramientas orientadas a que ellos vayan recuperando su estabilidad emocional”.

Para descargar, pincha aquí.