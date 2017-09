Aerosmith cancela su presentación en el Santiago Rock City

Una sensible e importante baja es la que tendrá el festival de música Santiago Rock City.

Esto, ya que según anunciaron los organizadores del show, los norteamericanos de Aerosmith cancelaron su participación en el evento.

“Santiago Rock City lamenta anunciar que debido a los graves problemas de salud presentados por el cantante Steven Tyler, la banda Aerosmith se ha visto en la obligación de cancelar todos sus conciertos programados de este tour, por lo que no podrán presentarse en el festival la noche del 30 de septiembre, ni en Brasil, Argentina y México”, señala el comunicado oficial.

En tanto, el mánager de la agrupación también se refirió al percance. “Lamentablemente, debido a problemas médicos inesperados, el vocalista Steven Tyler tuvo que solicitar ayuda médica, y fue informado sobre su imposibilidad de viajar y actuar, por lo tanto los últimos cuatro show del tour sudamericano serán cancelados”, indica.

“Steven espera recuperarse completamente con el descanso. Con los cuidados apropiados, estará pronto de vuelta para seguir rockeando por el mundo”, agrega.

La productora informó que debido a este cambio, devolverán el 50% del valor de la entrada correspondiente al sábado 30 de septiembre.

De esta manera, Santiago Rock City se desarrollará con las actuaciones de The Who, Guns N’ Roses, Marky Ramone, Tyler Bryant and the Shakedown, Kuervos del Sur y Def Leppard, los días 29 y 30 de septiembre en el Estadio Monumental.