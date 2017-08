¿Qué fue de la vida de la actriz de los 90, Araceli Vitta ?

Hace 18 años, la actriz Araceli Vitta decidió alejarse de la televisión que había sido su fuente laboral prácticamente desde su infancia.

La actriz, que pasó por el clan infantil de Sábado Gigante y fue parte de producciones como Champaña y A Todo dar, quiso apostar por una nueva vida alejada de las cámaras para enfocarse en su rol de madre.

Algunos años después comenzó a trabajar de relacionadora pública de una municipalidad, también como corredora de propiedades, produciendo eventos e incluso como administradora de un salón de belleza. Hoy, sin embargo, está de regreso en la televisión con pequeñas apariciones en Lo que callamos las mujeres de Chilevisión.

“Yo dejé todo cuando decidí ser mamá. Postergué cosas por eso, y ahora son 18 años que he estado fuera. No me arrepiento, pero volver no es fácil”, confesó en una sincera entrevista con el portal Biut.

“Lo bueno es que existen otras opciones, como estos pequeños papeles que igual me mantienen en contacto con la gente, porque hay toda una generación que no tiene idea quién soy”, agregó.

Pero no sólo la televisión ocupa su tiempo, pues también continúa en el teatro. “Retomé hace un tiempo, lo primero que hice fue el musical Money, bajo la dirección de Gustavo Becerra y luego me enfoqué en la comedia con Lo quiero mucho, poquito o nada de Eduardo Cumar”, explicó Página 7.

Sobre un posible regreso a las teleseries, aseguró que le encantaría. “La verdad es que nunca pienso en qué rol puede ser porque eso tiene que ver con lo que el director decida según el casting, pero de todas formas no he recibido ningún contacto“, comentó en ese momento.