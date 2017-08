Angie Jibaja tuvo un polémico paso por el reality de Mega, Doble Tentación, en el cual se le vio bastante perturbada por los constantes coqueteos de su entonces pareja, Felipe Lasso, con Ámbar Montenegro.

Tras su salida, la pareja finalmente optó por tomar caminos separados y terminaron la relación que mantenían, aparentemente al no poder superar sus diferencias.

Lee también: Mari Almazábar saca suspiros con fotografía en bikini pese al frío de Chiloé

Actualmente la peruana se encuentra de lleno en sus proyectos musicales y dedicada a su tienda de ropa online. Sin embargo, reveló una noticia que aunque buena para ella, la tiene apenada: vuelve a su país natal por motivos de trabajo.

En una entrevista con Mega.cl señaló lo siguiente: “Me voy a fin de mes de Chile a trabajar en un proyecto en Perú, sin embargo, no puedo dar detalles de esto hasta firmarlo. Me da un poco de pena, ya que el cambio es fuerte por la inestabilidad de mis hijos, porque tendré que cambiarlos de colegio“.

A lo anterior además agregó que “las cosas cambiaron para mí cuando terminó el reality. No me quedé de brazos cruzados, grabé un disco en Miami con gente muy profesional. Ahora me regreso a mi país un tanto triste por todo lo que me ha dado Chile, pero siempre tendré buenos recuerdos de mi paso por aquí“.

Recordemos que la actriz hace algunas semanas se lució durante sus vacaciones en Punta Cana con una nueva conquista, sin embargo, aún no se sabe si esa relación continuará o llegará a su fin.

¿Qué te parece que Angie abandone nuestro país?