Protagonista de La Usurpadora se hace un tatuaje en honor a sus fans

Los amo mis ángeles ! Lo hice con todo mi amor! No sé como agradecerles por tanto! Buenas noches los amo con toda mi alma! GABRIELA Spanic no desaparecerá nunca! Gracias A todos ustedes! El mayor tesoro de un ser humano es permanecer intactos! En pensamiento obra y omisión! Nadie lastimara nuestro hogar real y sincero ! Y sobre todo nuestra esencia ! Legítima sincera! Y no hacemos daño a nadie! Y la fe en Dios ! Nadie nos la quitara! Somos perseguidos señalados pero seguimos hacia adelante con dignidad y fe! Que el mundo tendrá paz! Y también mi país Venezuela! que amo con toda mi alma! Ya basta de discriminacion , somos muchos en el mundo , pero hacemos lo mejor que podemos! Optamos por La Paz no la guerra! Y si me hice un tatuaje por ustedes! Porque muchos lo han hecho por mí ! Sembremos el amor , el agradecimiento, y la fe! De que todo cambiara por un mundo mejor! Somos reales , no somos comprados, aunque Gaby spanic la hagan desaparecer con mentiras! Seguiré con ustedes y ustedes en mi corazón por siempre! Dios ama a todos sus hijos reales , sobre todo a los legítimos! Perdón que sin querer hice Daño! Lamentó que mi transparencia dedicación y amor ❤️ a mi trabajo y a mis semejantes y a mi público que amo y me ama valga la redundancia!Moleste sorry! Solo mis fans , mi público , mi trabajo y yo si somos reales, y muy agradecidos con Dios y por tantos aprendizajes! Dios me los bendiga grandiosamente ! Buenas noches mis ángeles reales y sinceros!👍😘😘😘😊🙏🙏 !

A post shared by Gabriela Spanic (@gabyspanictv) on Aug 1, 2017 at 9:09pm PDT