Kel Calderón repudia ofensivos insultos de su hermano publicados por Steffi Méndez

Una gran polémica tiene enfrentados a Hernán Calderón Argandoña y Steffi Méndez, luego que la actriz de Mega publicara en redes sociales una serie de mensajes ofensivos enviados por el hijo Raquel Argandoña a una amiga de ella.

En los textos de alto calibre y llenos de improperios, el joven estudiante de derecho no sólo insulta a la joven, sino que también la discrimina por su clase social.

Entre otras cosas resalta su buena situación económica y se vanagloria de haber chocado un automóvil Chevrolet Camaro 2015, y del hecho que hoy maneja el mismo modelo pero del año.

La polémica y las críticas hacia Calderón hicieron que su hermana Kel saliera a repudiar la actitud del exaspirante a cantante. “Como las personas que me siguen saben, siempre he tenido una política de transparencia con los que se toman el tiempo para compartir mi vida en redes sociales. El 90% de las veces, es para escribir sobre temas agradables. Esto se refiere al otro 10%”, comenzó.

“Ha llegado a mi conocimiento el episodio que están comentando sobre mi hermano y una niña a la que insultó por mensajes de instagram en los peores términos posibles. Tengo entendido que no se publicó la conversación completa, y que la discusión fue mutua, pero a pesar de eso quiero expresar mi total y absoluto reproche a la actitud de Hernán“, sentenció.

“Mi hermano siempre será mis ojos, y el amor que le tengo no lo va a cambiar nada, pero esta vez su actitud fue una vergüenza, y merece que se le reproche como tal“, agregó.

“Nada justifica que se trate mal a una mujer, mucho menos con ese tipo de expresiones y por lo mismo no puedo más que pedir mis más sinceras disculpas 🙏 tanto a la persona que se vio afectada (que tengo entendido que no era @steffi.mendezz ) y también a Steffi, mujeraza a la cual conozco y por quien siento el más grande de los respetos (con la que además me contactaré en privado)”, prosiguió.

“Con el dolor de mi alma tengo que decir a nombre de TODA mi familia, que los dichos de Hernán no nos representan para nada, él ya es un hombre grande no un niño, ya está en edad para hacerse responsable de sus actos“, dijo.

“Por mi parte, no me voy a esconder y le pido DISCULPAS a ellas dos y a cualquier otra mujer que pueda haberse sentido afectada con su lectura. Estos actos tienen que condenarse SIEMPRE, vengan de quien vengan, a pesar de que les duela . Que nadie les diga lo contrario”, finalizó.

Una publicación compartida de Raquel Calderon Argandoña (@k3lcalderon) el 7 de Ago de 2017 a la(s) 8:48 PDT

La respuesta de Calderón

Por su parte, Calderón también usó redes sociales para defenderse de la polémica. A través de Instagram Stories, escribió: “Cabros vale por sus comentarios ajaja pero tranqui si yo no doy bola, ustedes para qué (sic)”.

“Por lo demás para la amiga del pantallazo que fácil es subir fotos anulando envíos de los insultos hacia mi familia y webeos de ella con mi accidente previo a la respuesta ajaja (sic)”, finalizó.