El drama económico y sentimental por el que atraviesa ex ‘Doble Tentación’ Daniel Elosúa

Daniel Elosúa junto a Antonella Ríos fueron parte del reality de Mega, Doble Tentación, donde estuvieron a cargo de dirigir las distintas actividades al interior del encierro.

Sin embargo, como él mismo confesó, el dinero que había juntado ya se le acabó y ahora subsiste solo con lo que gana con sus shows de stand up comedy.

“Los ahorros ya se fueron. Haciendo mi show de stand up comedy me alcanza para lo básico, que para mé es la leche de mi hijo Manuel, los pañales, los remedios. Esa es la realidad en este minuto“, confesó al diario La Cuarta.

Pero eso no es todo, ya que reconoció que ha tocado varias puertas, sin encontrar respuestas positivas. “Estoy reactivando algunos lugares para garzonear, pero resulta que cuando voy a hablar con los dueños o encargados no me dan prioridad, porque se supone que soy un rostro de tele. He golpeado muchas puertas para trabajar de garzón o anfitrión y me dicen ‘pero cómo, si a ti te va tan bien, eres exitoso’. Y es la idea que se hacen por varias marcas que me apoyan o me hacen canjes en redes sociales. Pero en la práctica, hay que pagar las cuentas o créditos que uno pide para salir de hoyos anteriores”.

Incluso, afirmó que postuló a dos empresas para vender seguros pero no quedó debido a que “los test sicológicos arrojaban que era un creador y que no sirvo para convencer a la gente de que compre algo de manera calculadora. Les daba susto que yo fuera a venderle algo a una persona y empatizara tanto con ella que terminara diciéndole: ‘Mejor no, no le conviene comprar esto’”.

Respecto a su proyección en Mega, indicó que en un principio pensó que habría más proyectos debido a los buenos resultados de su desempeño, pero que algunos cambios en la estación privada habrían afectado en que esto no se concretara.

“Me gustaría tener más posibilidades que tener que pedirle al conserje que me preste unas monedas para comprar la leche para mi guagua. O como soy buena onda con la gente, la otra vez un vecino me invitó a almorzar porque no tengo nada en mi casa“, se lamentó.

Daniel no creció junto a su padre, pero tuvo que recurrir a su ayuda para poder costear sus gastos. “Me vi en la necesidad de llamarlo y pedirle lucas. Él accedió porque ha pasado tiempo y siente que es lo que corresponde”.

Ya separado de Antonella Ríos definitivamente, él busca con quién compartir su departamento. “Es triste porque uno llega a su casa y está solo, uno se proyectaba en familia y por cosas de la vida no se pudo“.

Actualmente, Elosúa presenta su espectáculo Mi mamá tenía razón, mientras que para 2018 prepara el show Primerizo, donde tratará el tema de la paternidad con poco dinero. Y en el bar Gran Refugio para todas aquellas mujeres que quieran incursionar en el humor.