Así lucía Claudia Schmitd hace 17 años atrás y vestida a lo "ángel de Victoria’s Secret"

Aplausos sacó entre sus seguidores una peculiar foto compartida por Claudia Schmitd en Instagram. Y es que pocos recuerdan como lucía la opinóloga en los inicios de su carrera, por lo cual quiso mostrar al mundo una antigua foto de su época de modelo.

A través de la red social, la panelista de Intrusos compartió una imagen de ella con 25 años y posando para la revista Caras. “Estaba haciendo una limpieza en mi casa, ordenando cosas de mis años de modelo y me topé con esta sesión de fotos, me pareció entretenido compartirlo y lo hice. Lo quise subir como un recuerdo”, señaló a Las Últimas Noticias.

La exmodelo señaló que le da nostalgia ver las imágenes, pero que se siente muy bien consigo misma. “Recuerdo muchos momentos lindos que viví en mi etapa como modelo, pero físicamente no tiene mucho que ver con lo que soy ahora“, agregó.

“En esa época era talla 36, ahora soy 38. Estoy en un talle más. Hoy tengo un cuerpo delgado, no tan musculoso como en esa época, mis calugas no están tan marcadas como antes. No echo nada de menos, quizás extraño lo tonificado del cuerpo. Igual si yo quisiera, podría volver a tenerlo. Sería volver a entrenar nomás. Pero hoy mis prioridades no están ahí. No quiero estar en un gimnasio 2 o 3 horas. Ahora prefiero estar con mi familia, con mis dos hijos”, afirmó.

En menos de un día la foto consiguió más de 1200 likes y cientos de comentarios positivos de parte de sus 190 mil seguidores.

Recordemos que Claudia pasó de ser una de las modelos de alta costura más populares de Chile, a convertirse en la coanimadora de Morandé con compañía. Tras ser parte del reality Año Cero, dio su salto a la farándula, desempeñándose en SQP, Primer Plano e Intrusos de La Red.

