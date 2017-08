Extravagante look de Angie Jibaja generó debate en redes: la compararon con una Kardashian

Hace unas semanas la peruana Angie Jibaja anunció un especial emprendimiento de ropa que la mantuvo bastante ocupada este último tiempo, pues su objetivo era sorprender y encantar a sus miles de seguidores con su nueva colección.



Fue así como junto a un extravagante look, la exchica reality comunicó que quedaban sólo unos días para el lanzamiento oficial de su marca bautizada con su nombre.



“Hay una gran diferencia entre rendirse y saber que ya fue suficiente. Este domingo el lanzamiento oficial de Angie Jibaja Store“, escribió junto a la publicación que ya cuenta con más de siete mil ‘me gusta’.

Pero más allá de la inauguración de su negocio, fue su extravagante outfit el que se robó todas las miradas y comentarios de sus seguidores, generando un gran debate entre los que aprobaron su look y los que simplemente lo odiaron.

“¡Qué bacán la polera!”; “Diosa”; “Qué bella, me encanta como te vistes”; “Linda, pero esas botas horrendas”; “Las botas no me gustan, ya pasaron de moda aquí en USA”; “¡Qué es eso!”; “Ridícula”; “Qué horrible”, fueron algunos de los comentarios.

Por otro lado, hubo algunos usuarios que incluso hicieron hincapié en su parecido con el estilo Kardashian, pues usó las mismas botas transparentes de la colección de Kanye West que Kim hizo famosas.

“Copiándole a Kim y dices que eres original”; “Te pareces a Kim Kardashian”; “Esas botas pertenecen a Kim Kardashian”; “Ahora copia moda Kardashian”, fueron algunos de los mensajes escritos por sus seguidoras.

Cabe señalar que hace unos días Jibaja se ha encontrado en el ojo del huracán, tras solicitarle a través de Instagram a su exnovio Felipe Lasso que dejara de publicar cosas de sus hijos, sin embargo, éste se negó.

¿Te gusta su peculiar outfit?