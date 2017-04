La nueva vida de Tatiana Merino en Australia: encontró el amor y trabaja haciendo aseo

La vida de la exvedette Tatiana Merino dio un giro radical luego de encontrar el amor en Australia. La artista nunca pensó que a los 50 años se volvería a enamorar, pero las cosas no fueron como esperaba.

El año pasado, Merino visitó a su familia en Sidney donde conoció a Warren Bain, un amigo de su hermana que le robó el corazón. Fue tanto su amor, que a los pocos meses ella se estableció en Australia y en diciembre firmaron el Acuerdo de Unión Civil.

“Él no habla español y yo no hablaba inglés, cuando nos conocimos quedamos en enseñarnos los idiomas, así comenzamos a salir, con translate en mano, jajajá. Cuando llegó mayo yo le dije que me regresaría. Y me pidió que nos diéramos un tiempo para conocernos. Me llevó a Nueva Zelanda cinco días. Y así fuimos viendo nuestra relación”, relató Tatiana a La Cuarta.

💕💕💕💕Te amo mi amor💕💕💕💕 A post shared by Tatiana Merino (@tatianamerino) on Feb 10, 2017 at 2:43pm PST

Su decisión de partir a otro país junto a sus hijos se basó solamente en el amor, pues la parte laboral ha sido un tema más complejo. “Lo artístico aquí no es para vivir”, aseguró, por lo que tuvo que buscar cualquier empleo para poder mantener la visa. Fue así como comenzó a trabajar en una empresa de aseo de una amiga. “Jamás en mi vida había hecho limpieza de oficina, menos de casa”, agregó

“Una como mujer siempre hace limpieza en el hogar y sin sueldo. Cambié las plumas por el plumero, jajajá. Hay una gran diferencia entre Chile y Australia, acá se paga por horas de trabajo. Por lo más bajo 100 dólares en 5 horas o sea 50 mil pesos de Chile diarios”, explicó.

Todavía en viaje. Pero falta poco A post shared by Tatiana Merino (@tatianamerino) on Mar 28, 2017 at 11:59pm PDT

A pesar de todo, dice estar tranquila y está segura este trabajo será momentáneo. “Creo que la vida es una rueda, a veces estás arriba y otras abajo. Pero tengo la tranquilidad de que es sólo momentáneo. Sé vivir con mucho y sé vivir con poco. Lo mejor que aquí puedes hacer lo que se te ocurra y no es mal mirado“, agregó.

Por el momento, Tatiana está aprendiendo inglés para emprender su propio negocio. “Necesito capital para poner algo donde hacer clases de teatro, de autoestima. Hay que trabajar, juntar, soñar y realizar. Estoy en el primer paso. Las luces me encantan, mi trabajo es mi vida, pero no puedo cegarme a una realidad que es el idioma. Tengo que luchar por cruzar esos obstáculos y después hacer lo mío”, continuó.

Feliz navidad para todos. Merry Christmas to everyone. A post shared by Tatiana Merino (@tatianamerino) on Dec 24, 2016 at 1:12am PST