Detienen a ex chica reality Erna Gutiérrez por presunta estafa

La modelo y ex participante del reality Fama Erna Gutiérrez fue detenida esta semana por un confuso incidente.

Según afirmó el programa Intrusos de La Red, citado por el portal Página 7, Erna fue acusada de estafa tras no pagar un servicio de taxi.

Tras su detención el miércoles pasado, fue llevada a la sexta comisaría de Santiago, donde tuvo que pasar la noche, para luego ser llevaba a control de detención.

Foto actual. A photo posted by Erna Gutierrez II (@ernagutierrez) on Sep 5, 2013 at 9:07pm PDT

<Según se explicó en la audiencia, “el 24 de julio de este año Gutiérrez abordó un taxi junto a un amigo en el centro -de Santiago- con destino Pudahuel y de vuelta al barrio Bellavista en Providencia, pero al bajarse se negaron pagar pues encontraron la tarifa excesiva (31 mil 110 pesos)”, explica el portal nacional.

Por supuesto, al chófer no le hizo gracia la situación y llamó a Carabineros para hacer de intermediario en el problema, el que terminó con una citación para una audiciencia de conciliación entre las partes. Sin embargo, la ex chica reality no se presentó, según explica porque jamás fue notificada.

“Casi me morí… imagínate, si fue un incidente muy pequeño, un incidente que tuve con un taxista, que salió más de la cuenta, me rehusé a pagar y terminamos en carabineros. Pero me dijeron que me iban a dar una citación para solucionar el problemas, pero nunca me llegó. Seguramente el conserje se confundió, pero fue terrible, porque mira donde terminé”, comentó.

Tras la detención, se programó una nueva citación para enero para poner fin al conflicto.