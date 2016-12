Modelo y Nieta política de Peter Rock saca suspiros en redes sociales

Con sólo 19 años, Camila Helfmann Pastene está pavimentando su carrera en el modelaje. La bella joven cuenta con más de 7 mil seguidores en Instagram, donde los deleita con fotos en bikini o algunos de sus desfiles.

La joven comenzó a trabajar a los 14 años haciendo promociones, pero hace sólo dos años comenzó a desfilar en pasarela. “Hice una publicidad de Wados cuando era más chica y ahora todo esto que va para Uruguay con Elgi, una marca sport y de lencería. La publicidad será en grande. Una gran campaña que estará presente en la televisión abierta también, allá en Uruguay”, comentó a La Cuarta.

Pero Camila no sólo quiere brillar en la pasarela, sino que también en la televisión. ” Esto me encanta, pero me gusta la televisión, la actuación. Me encantaría irme por ese lado. La vida en el modelaje es corta, yo creo que hasta los 28 ó 30 años y de ahí hacer comerciales, fotos”, confesó. “Me gusta mucho la tele, pero ojalá estar en un área dramática, me encantaría.“, explicó.

Quiero que vuelva el calor del verano ! Pero los desfiles siguen y este sabado 30 nos vamos a la serena para seguir con las pasarelas mas entretenidas ❤ Ph: Ricardo Perez de Arce 📷 A photo posted by Camila Helfmann (@camihelfmann) on Apr 27, 2016 at 5:52pm PDT

Lo curioso de Camila es que es nieta política del fallecido cantante Peter Rock. “Mi abuela se casó con Peter Rock hace muchos años. Yo no conocí a mi abuelo. Él era mi abuelastro, pero la verdad es que siempre fue muy cercano”, contó.

Para Camila la enfermedad y partida del integrante de la nueva ola ha sido doloroso y aún lo extraña. “Era lo mejor pasar ratos con él: se tiraba sus tallas, era pura risa, tan buena onda”, recordó.

