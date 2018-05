El significado de la última frase de Groot en "Los Vengadores 3" te romperá el corazón

Los Vengadores: la guerra del infinito, que re√ļne a todos los superh√©roes del Universo Cinematogr√°fico de Marvel (MCU, por su nombre en ingl√©s), ha estado arrasando en cines desde su estreno a fines de abril.

El final de la cinta es una de las razones por las cuales ha impactado tanto a los fans: la película termina cuando el villano Thanos vence a los héroes y mata a la mitad del universo con un sólo chasquido de sus dedos.

Cuando eso ocurre, tambi√©n se convierten en polvo muchos de los superh√©roes de Marvel, entre ellos Groot, el “√°rbol parlante” que forma parte de los Guardianes de la Galaxia.

En el momento en que comienza a desaparecer, Groot mira a Rocket Raccoon y le dice “I am Groot”, su ic√≥nica frase, por √ļltima vez.

Y ahora, el director de las pel√≠culas de los Guardianes, James Gunn, quien tambi√©n colabor√≥ con el gui√≥n de Los Vengadores 3, revel√≥ en Twitter que esa √ļltima frase que le dijo Groot a Rocket Raccoon significaba “pap√°”.

Como era de esperarse, esta revelación ha roto el corazón de los fanáticos, quienes ya estaban tristes por la muerte de ese querido personaje y muchos otros.

De hecho, fue tan abrumadora la respuesta de los usuarios en redes sociales, que James Gunn volvió a referirse al respecto, escribiendo en Twitter que le sorprendió la reacción de los fans.

“Sab√≠a que mi respuesta a la pregunta con spoilers era conmovedora y triste, pero realmente no esperaba tantos tuits de gente dici√©ndome que estaban llorando. Perd√≥n por eso si est√°n en el trabajo o en otro lugar p√ļblico. Pero significa mucho para m√≠ que amen a los personajes tanto como yo”, expres√≥.

I knew my answer to the spoiler question last night was touching and sad, but I really did not expect to wake up to so many tweets of people telling me they’re crying. Sorry for that if you’re at work or whatever. But it means a lot to me you love the characters as much as I do. https://t.co/r0LM6TPzYd

— James Gunn (@JamesGunn) May 7, 2018