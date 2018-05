La guerra continúa: 7 rumores casi confirmados sobre "Los Vengadores 4"

Alerta de Spoiler Este artículo podría contener información clave sobre la trama de un libro, serie o película.

La semana pasada se estren√≥ con gran √©xito Los Vengadores: la guerra del infinito, tercera cinta que re√ļne a los personajes m√°s importantes del Universo Cinematogr√°fico de Marvel (MCU, por su nombre en ingl√©s) y muchos podr√≠an decir que no decepcion√≥.

Nos hizo reír y llorar, mostró a la mayoría de nuestros héroes favoritos, tuvo un final impactante (aunque no del todo inesperado) y dejó -muy- abierta la puerta para la cuarta película.

Los Vengadores 4, que a√ļn no tiene nombre oficial, se estrenar√° -si todo va seg√ļn lo planeado- en mayo de 2019 y, pese a que s√≥lo queda un a√Īo para eso, a√ļn no sabemos casi nada al respecto.

Aquí les contamos algunas de las pocas cosas que sabemos sobre la cinta. Unas están 100% confirmadas mientras que otras es altamente probable que ocurran, de acuerdo a los datos con los que contamos.

1- Nombre de la película

La tercera y cuarta película de Los Vengadores fueron anunciadas en 2014 como La guerra del infinito parte I y La guerra del infinito parte II, dando a entender que eran prácticamente como un sólo filme.

No obstante, Disney se retractó de su decisión en 2016, cuando afirmaron que La guerra del infinito parte II no sería el nombre de la cuarta cinta, informó en ese entonces la revista estadounidense Variety.

Tras todos estos a√Īos, a√ļn no sabemos el t√≠tulo oficial. La raz√≥n, explicaron los directores Anthony y Joe Russo al portal de cine Screen Rant, es que “queremos que la gente s√≥lo se enfoque en lo que ocurre en este pel√≠cula (La guerra del infinito), antes de pensar en qu√© pasar√° a futuro”.

Lo que s√≠ est√° confirmado es que no se titular√° Infinity Gauntlet (Guantelete del Infinito), como especulaban algunos fans, pues ya fue descartado por el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige: “definitivamente no se llama as√≠”, expres√≥ al sitio de cine Collider.

Otro posible título sobre el que especulan algunos fanáticos es Avengers Forever (Los Vengadores por siempre), el cual podría hacer referencia a una eventual muerte de los Vengadores originales y además es el nombre que lleva una miniserie de cómics, indica el portal especializado ComicBook.

2- ¬ŅCu√°ndo tiempo transcurre entre ambos filmes?

Unas fotos filtradas de las grabaciones de Los Vengadores 4, realizadas a fines de 2017 e inicios de 2018, han llevado a algunos fans a creer que la cinta podr√≠a localizarse varios a√Īos despu√©s de lo sucedido en La guerra del infinito.

La razón es que el actor Robert Downey Jr., que interpreta a Tony Stark/Iron Man, fue visto con un estilo de cabello diferente al que lució en Los Vengadores 3.

En las im√°genes se puede ver que Stark llevaba el pelo bastante m√°s claro, con canas notorias, en lugar del casta√Īo que ten√≠a en la tercera parte.

NOT TO BE DRAMATIC BUT BLONDE TONY STARK IS GKDNGNSNGNSNGN pic.twitter.com/mu9fgAIEvX — pancha SAW INFINITY WAR x2 (@revengerzayn) January 10, 2018

Y eso no es lo √ļnico: corre el rumor de que la actriz Emma Fuhrmann, de 16 a√Īos, interpretar√≠a a una versi√≥n adolescente de la hija del Hombre Hormiga (Hank Pym, a quien da vida el actor Paul Rudd), Cassie Lang. Para La guerra del infinito, ella a√ļn era una ni√Īa peque√Īa.

El portal The Hashtag Show reportó originalmente la noticia, luego que el nombre de la estrella juvenil apareciera enlistado en la enciclopedia de cine IMDb (ya fue borrado). Aunque dicha información no ha sido ratificada por el portavoz de la actriz ni por Marvel, Emma ha publicado fotografías en Twitter que tienen relación con el MCU y que han aumentado las sospechas de los fans, como esta donde bebe de un vaso térmico que tiene el logo de Avengers.

Woke up to sleeting rain against my window… ūüė© pic.twitter.com/VIhUY4JNrz — Emma Fuhrmann (@EmmaFuhrmann) February 11, 2018

3- ¬ŅViajes en el tiempo o flashbacks?

La escena que muestra a Tony Stark con su “nuevo look” era una recreaci√≥n de la batalla en Nueva York, ocurrida en la primera pel√≠cula de Los Vengadores. All√≠ tambi√©n se pudo ver a Capit√°n Am√©rica con su traje original y a Thor con su pelo largo y su antiguo martillo.

NEW Avengers 4 set pics show Thor & Tony in their "The Avengers" looks which means this is for a flashback ! pic.twitter.com/QWB79JbyEx — Best of Marvel (@thbestofmarvel) November 2, 2017

En la secuencia, junto a Tony Stark est√° Hombre Hormiga, quien no estaba presente en el primer filme de Avengers. Ambos est√°n usando un dispositivo extra√Īo en sus manos, el cual tambi√©n tienen otros personajes.

+12. esto explicar√≠a los dispositivos que portaban ant-man y iron man en las fotos en el set de Avengers 4 pic.twitter.com/8rR0Bk3zDh — Skywalker ‚ėÜ SAW IW X3 (@icfandom) 2 de mayo de 2018

Hay dos teorías populares al respecto. La primera indica que podría haber viajes en el tiempo en el nuevo filme, y que la tecnología desconocida podría haber sido inventada por Tony y Hank Pym en conjunto.

La otra se√Īala que dichos dispositivos podr√≠an ser una nueva versi√≥n de B.A.R.F. (Binary Augmented Retro Framing), la cual Stark invent√≥ para poder visitar sus antiguos recuerdos y que apareci√≥ por primera vez en Capit√°n Am√©rica: guerra civil, sostiene el portal especializado CBR.

4- Gamora regresar√°

Gamora muri√≥ en la mitad de Los Vengadores: la guerra del infinito, pero pese a ello regresar√≠a en la cuarta entrega. As√≠ lo revel√≥ la misma actriz Zoe Salda√Īa (39), cuando se refiri√≥ a las grabaciones de Avengers 4 en entrevista con el canal estadounidense E!

“Al menos para m√≠, (La guerra del infinito) se sinti√≥ as√≠ (como un ‘continuar√°’), porque sab√≠a que todos √≠bamos a tener que regresar en alg√ļn momento en el oto√Īo (primavera de 2018 en Chile) y terminar la cuarta pel√≠cula de Los Vengadores. Se sinti√≥ como un ‘te veo luego’, no como una despedida permanente”, relat√≥, seg√ļn recogi√≥ el portal ComicBook.

Ahora, esto no significa que vaya a revivir. Podría ser que vuelva en flashbacks o que se aparezca ante Thanos al interior de la Gema del Alma, donde su alma quedó atrapada.

5- Superh√©roes que es casi seguro que “revivir√°n”

Al final de Los Vengadores 3, la mitad del universo murió, lo que también implicó que desaparecieran muchos de los personajes del MCU.

Si bien a todos nos ha dado mucha pena ver esas escenas, lo cierto es que es casi seguro que los superhéroes muertos revivirán en la próxima película. O al menos los que perecieron al final, pues no se puede decir lo mismo de Loki, Heimdall y Gamora, que fallecieron por otras causas. Respecto a Visión, cualquier cosa podría ocurrir.

La primera raz√≥n que nos lleva a pensar esto es por el Doctor Strange: el hechicero vio 14 millones de futuros posibles y afirm√≥ que ese plan era el √ļnico con el que podr√≠an ganar. Eso mismo repiti√≥ antes de desaparecer, cuando le dijo a Tony Stark que esa “era la √ļnica forma”.

El segundo motivo es el m√°s obvio de todos: muchos de los h√©roes que “murieron”… tienen pel√≠culas en solitario confirmadas para el futuro.

Estamos hablando, por ejemplo, de Spider-Man, cuya secuela se estrenará en julio de 2019; Guardianes de la Galaxia, cuyo volumen 3 está programado para mayo de 2020; y Black Panther, con una secuela ya en preparación.

En tercer lugar, el contrato est√°ndar que realiza Marvel Studios con los actores suele ser por 6 pel√≠culas, y hay quienes a√ļn no han completado esa cantidad.

Algunos de ellos son (sin considerar Avengers 4 ni cameos, sólo papeles protagónicos): Benedict Cumberbatch (Doctor Strange, lleva 2), Sebastian Stan (Bucky Barnes, 4), Chadwick Boseman (Pantera Negra, 3), Elizabeth Olsen (Wanda, 3), Paul Bettany (Visión, 3), Jeremy Renner (Ojo de Halcón, 4), y todos los Guardianes de la Galaxia (3), excepto Pom Klementieff (Mantis, 2).

Puede que no regrese la totalidad de los h√©roes que murieron, pero… ¬ŅQue todos permanezcan muertos? Altamente improbable.

6- Quiénes podrían morir de manera definitiva

Ahora, también hay algunos superhéroes que están en la vereda opuesta: es probable que varios de los Vengadores originales (o tal vez todos) mueran.

En ese sentido, los candidatos m√°s seguros son:

–Chris Evans (Capit√°n Am√©rica), quien confirm√≥ en marzo pasado que su contrato expir√≥ con La guerra del infinito y que, si bien regresar√° en la cuarta entrega para completar la historia, no tiene intenciones de volver al MCU posteriormente.

–Chris Hemsworth (Thor), quien est√° en la misma situaci√≥n de Evans: para 2019, ya habr√° hecho 7 pel√≠culas y asegur√≥ en febrero pasado que su contrato caduc√≥ y que ‚Äúde acuerdo al contrato, ahora mismo‚Ķ s√≠, esto es todo. He terminado. No voy a interpretar al personaje de nuevo (…) Esta realmente parec√≠a ser una cosa sin fin. Y ahora est√° potencialmente terminando‚ÄĚ.

–Robert Downey Jr. (Iron Man): este actor protagoniz√≥ la primera pel√≠cula del MCU, hace ya 10 a√Īos, y ha aparecido en total en 9 filmes de este universo, siendo una de esas ocasiones un cameo. Todo parece indicar que su tiempo ya ha terminado, aunque… al ser uno de los h√©roes favoritos de la audiencia, tambi√©n puede ser que decida quedarse.

–Scarlett Johansson (Viuda Negra): ella est√° en duda. La actriz ya ha aparecido en m√°s de las 6 pel√≠culas usuales (con Los Vengadores 4 cumplir√° 7), pero tambi√©n confirm√≥ hace poco que Marvel est√° preparando una cinta en solitario centrada en su personaje. Lo que podr√≠a ocurrir (aunque esto es s√≥lo una teor√≠a) es que muera en la cuarta entrega de Avengers y que su pr√≥ximo filme cuente el origen de la hero√≠na.

Otros superhéroes del MCU que podrían haber cumplido ya con sus contratos, aunque ninguno lo ha confirmado, son Don Cheadle (Máquina de Guerra) y Anthony Mackie (Falcon).

7- Aparecerán Capitán Marvel, Ojo de Halcón, el Hombre Hormiga y la Avispa

Una información que fue ratificada por los guionistas de Los Vengadores 4, Stephen McFeely y Christopher Markus, a la revista estadounidense The Hollywood Reporter, es que quienes no tuvieron tanto protagonismo en la tercera entrega, tendrán un papel mayor en este filme.

Algunos de ellos son Capitán América y la Viuda Negra, por ejemplo, pero esto también implica otros héroes que ni siquiera vimos en pantalla: Ojo de Halcón y el Hombre Hormiga, quienes fueron vistos grabando escenas para la película.

La Avispa tambi√©n estar√° presente, pero la actriz Evangeline Lilly (38) aclar√≥ en una transmisi√≥n por Instagram que su aparici√≥n ser√° corta: “Aparecer√© en Los Vengadores 4. No ser√° mucho, as√≠ que no tengan altas expectativas”, expres√≥, seg√ļn recogi√≥ ComicBook.

Además, se unirá a Los Vengadores la esperada heroína Capitán Marvel, también conocida como Carol Danvers, que es interpretada por Brie Larson (28).

De hecho, en la escena post-créditos de La guerra del infinito pudimos ver el primer indicio de ella, pues allí Nick Fury le envía un mensaje urgente por medio de un beeper, antes de desaparecer.

Danvers era una piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y oficial de la NASA, que ganó poderes sobrehumanos cuando un accidente mezcló su ADN con el de la raza alienígena kree. Algunas de sus habilidades son: tener la capacidad de volar, alta resistencia física, fuerza y poder manipular distintas formas de energía.

La pel√≠cula de Capit√°n Marvel se estrenar√° en marzo de 2019, apenas dos meses antes que Los Vengadores 4, y se cree que explicar√≠a d√≥nde ha estado ella todos estos a√Īos, es decir, por qu√© no ha aparecido en ning√ļn filme del MCU hasta ahora.

Algunas teor√≠as indican que puede que est√© en alguna misi√≥n en un lugar remoto, sino no habr√≠a necesidad de usar un beeper (dispositivo que alcanza mayores distancias que un celular, porque usa se√Īales de radio) para llamarla, y/o que est√© en otro planeta, posiblemente en alg√ļn conflicto relacionado a la raza kree.

Otra clave es que Nick Fury parece haber estado llevando ese beeper de manera permanente, lo que puede significar que llamar a Capit√°n Marvel era un √ļltimo recurso, s√≥lo para emergencias de mayor magnitud.

Lo que sí está confirmado sobre esa cinta, es que no estará localizada en el presente, sino que tomará lugar en la década de los 90, y que de alguna forma unirá a Danvers con Avengers 4.

Ojo!!!

Ahora sí!!

Brie Larson es Carol Danvers. Brie Larson es la Capitana Marvel#CaptainMarvel pic.twitter.com/pqWrGTHMiK — Comics en 8mm (@Comicsen8mm) January 25, 2018

Por otra parte, volviendo a los h√©roes anteriores, la pel√≠cula de El Hombre Hormiga y la Avispa es la pr√≥xima que se estrenar√° del MCU, llegando a los cines en julio de este a√Īo.

Allí -supuestamente- se explicaría con mayor profundidad por qué ambos personajes no estaban presente durante la batalla contra Thanos. Otro dato, que no es oficial, es que se cree que los eventos de ese filme toman lugar de forma paralela a Los Vengadores 3.

La buena noticia es que sólo faltan dos meses para enterarnos sobre el destino del Hombre Hormiga y la Avispa tras la gran tragedia. La mala es que después tendremos que esperar hasta 2019 para volver al Universo Cinematográfico de Marvel.

Aquí puedes ver el tráiler de El hombre Hormiga y la Avispa: