¿Cuándo se estrenan en Chile las películas nominadas a los premios Oscar?

Este martes se anunció los nominados de la 90a versión de los Premios Oscars, las cuales no tuvo mayores sorpresas para los críticos.

Los anfitriones fueron la comediante revelación de Estados Unidos, Tiffany Haddish, y el actor Andy Serkis, quienes llegaron hasta el Teatro Samuel Goldwyn de Beverly Hills.

La película chilena Una Mujer Fantástica (A Fantastic Woman) del director Sebastián Lelio y protagonizada por Daniela Vega, fue nominada a Mejor Película Extranjera, pero no fue la única.

De hecho, nueve producciones competirán como Mejor Película, algunas de las cuales ya se estrenaron en Chile, otras se encuentran actualmente en cartelera y otras están a punto de llegar.

– Dunkirk: Estrenada en Chile el 27 de julio de 2017 (Pronto en HBO)

– Get Out (Huye): Estrenada en Chile el 4 de Mayo de 2017

– Darkest Hour (Las Horas Más Oscuras): Actualmente en cartelera

– Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Anuncios por un Crimen): Actualmente en cartelera

– The Post: Los Oscuros Secretos del Pentágono: 1 de febrero de 2018

– The Shape of Water (La forma del agua): 1 de febrero de 2018

– Call Me by Your Name (Llámame Por Tu Nombre): 15 de febrero de 2018

– Phantom Thread (El Hilo Fantasma): 22 de febrero de 2018

– Lady Bird: 1 Marzo de 2018

* Una mujer fantástica: pronto en Canal 13