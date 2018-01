Nueva foto de "Los crímenes de Grindelwald" plantea interrogante a fans

Esta semana, Warner Bros. liberó una nueva imagen de Los crímenes de Grindelwald, segunda película de la saga de Animales fantásticos, que comenzó con el estreno de Animales fantásticos y dónde encontrarlos en 2016.

Se trata de una toma que muestra al protagonista, el magizoólogo Newt Scamander, mirando una postal que recibió desde París, Francia.

Esta foto ya había sido revelada en diciembre pasado por una revista francesa, pero no había sido publicada oficialmente por la gigante del cine.

Además, hace bastantes meses se había confirmado que esta secuela tomaría lugar mayormente en París, por lo que esta imagen plantea una pista sobre cómo Newt llega a la Ciudad de la Luces.

Pero la interrogante que queda es, ¿quién le envió esta postal y por qué?

Esta no es la primera fotografía de la cinta en salir a la luz. Otras reveladas anteriormente muestran a Newt y diversos personajes de la saga, entre ellos Tina Goldstein, Jacob Kowalski, Gellert Grindelwald y Albus Dumbledore, entre otros.

A continuación puedes ver la nueva imagen junto a todas las que han sido publicadas de la película:

