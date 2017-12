Caída de carnet: 20 icónicas películas que cumplen 20 años en 2018

Sábado 30 diciembre de 2017 | Publicado a las 16:23

El 2018 se espera que sea un año interesante para el cine, al menos en término de superproducciones y de taquilla, pues llegan esperados filmes como Los vengadores: la guerra del infinito, Los crímenes de Grindelwald y Solo.

No obstante, puede que no lo recuedes, pero hace exactamente dos décadas también fue un gran año para la pantalla grande.

En 1998 se estrenaron gran cantidad de película que se han convertido en clásicos en la actualidad. A continuación puedes revisar algunas de las más conocidas:

Ringu

Fecha de estreno: enero de 1998.

Este clásico japonés cambió el cine de terror para siempre, pues en esta cinta se basó luego la adaptación estadounidense de 2002 que rompió récords de popularidad. Algunos creen que ésta es aún más tenebrosa que la versión hollywoodense, ¿estás de acuerdo?

El hombre de la máscara de hierro

Fecha de estreno: marzo de 1998.

Esta no es la primera película que se hace sobre El hombre en la máscara de hierro. Al contrario, es una de muchas que abordan este misterioso personaje. No se sabe si realmente existió este hombre, pero se cree que a fines del siglo XVII y a inicios del XVIII habría estado preso en la Bastilla. ¿La razón? Se consideraba secreto de Estado, así que nadie lo sabía, pero se rumoreaba que su rostro estaba cubierto por una máscara de terciopelo, mientras otros decían que era de hierro.

Esto era lo que contaban los presos de la Bastilla y que llegó a oídos del filósofo Voltaire cuando fue reo en el recinto en 1717, convirtiéndose en uno de los primeros que hizo público el asunto. Más tarde, el escritor Alejandro Dumas en su novela El vizconde de Bragelonne (1847) tomó el mito y lo convirtió en la historia que conocemos actualmente: que el hombre sería un gemelo de Luis XIV de Francia.

El gran Lebowski

Fecha de estreno: marzo de 1998.

Este filme escrito y dirigido por los hermanos Joel y Ethan Coen ya es un clásico de la comedia, el cual llegó después de que lograran éxito y reconocimiento con su Fargo (1996), por la cual ganaron el premio Óscar al Mejor guión original. Su historia se centra en un hombre que es confundido con un millonario.

Godzilla

Fecha de estreno: mayo de 1998.

Este remake hollywoodense de la cinta japonesa Gojira (1954) llegó a los cines con gran éxito entre la audiencia… pero fue destrozada por la crítica.

Por esa razón nunca se realizó una secuela que estaba prevista, y la historia quedó con un final abierto: en la última escena se muestra que las crías que Godzilla están comenzando a salir de sus huevos.

Impacto profundo

Fecha de estreno: mayo de 1998.

En los últimos años ha surgido un boom por hacer películas sobre desastres naturales que destruyen la Tierra (y principalmente Estados Unidos…), pero mucho antes de esta “moda” actual, existió Impacto profundo, una de las más conocidas de la década de los 90 que giraba en torno a esta temática.

Mulan

Fecha de estreno: junio de 1998.

Este clásico animado marcó a toda una generación, pues es una de las “princesas Disney” más feministas que existen hasta la actualidad.

Al contrario de los otros cuentos de hadas de la compañía, esta era la primera vez que se mostraba a una protagonista femenina que era una guerrera, tan fuerte y perspicaz como el resto de sus compañeros masculinos. Así, enterraba para siempre el típico cliché de la “damisela en apuros”.

Mulan llegó después de otras “princesas Disney” que también se destacan por ser más feministas que sus predecesoras: Bella de La bella y la bestia (1991) y Jasmín de Aladdín (1992).

The Truman Show

Fecha de estreno: junio de 1998.

Esta película, protagonizada por Jim Carrey, previó lo que más tarde pasaría en la televisión en todo el mundo: el boom de los reality show. Si tienes una visión crítica respecto a ese tipo de programas, te recomendamos que veas esta cinta.

Armagedón

Fecha de estreno: julio de 1998.

“Don’t want to close my eyes

I don’t want to fall asleep

‘Cause I’d miss you baby

And I don’t want to miss a thing”.

¿Quién no ha escuchado este clásico de Aerosmith? Es la canción principal de esta cinta.

Rescatando al soldado Ryan

Fecha de estreno: julio de 1998.

Esta película bélica épica de Steven Spielberg cuenta una historia que se desarrolla durante la invasión de Normandía, en la Segunda Guerra Mundial. Ha sido destacada por lo realista de su relato de la batalla, especialmente cuando muestra el Desembarco.

La máscara del Zorro

Fecha de estreno: julio de 1998.

Para que vean que en Latinoamérica también tenemos a nuestros propios superhéroes con películas hollywoodenses…

Juego de gemelas

Fecha de estreno: julio de 1998.

Mucho antes de que la carrera de Lindsay Lohan se estrellara estrepitósamente, protagonizó esta popular película infantil cuando era una pequeña niña.

Loco por Mary

Fecha de estreno: julio de 1998.

Este filme llegó cuando Cameron Diaz estaba en la cima de su carrera y es una de las comedias más recordadas de la década del 90. Si te gusta este género, definitivamente tienes que verla.

Blade

Fecha de estreno: agosto de 1998.

Actualmente las películas de superhéroes basadas en cómics están muy de moda, y uno de los temas más polémicos al respecto es que carecen de diversidad en cuanto a sus personajes: la mayoría son caucásicos.

Eso hace que muchos se olviden de que en los 90 había un héroe (o antihéroe) de cómic que llegó a la pantalla grande con mucho éxito y que era negro: Blade, un híbrido humano-vampiro que caza a los vampiros malos.

Una pareja explosiva

Fecha de estreno: septiembre de 1998.

La pareja-dispareja que hacen Jackie Chan y Chris Tucker en esta cinta ha sacado carcajadas a millones de personas… y lo seguirá haciendo, pues recientemente se confirmó que están preparando un cuarto filme de esta saga, el cual aún no tiene fecha de estreno prevista.

América X

Fecha de estreno: noviembre de 1998.

Su trama gira en torno a neozanis en Estados Unidos, así que está más vigente que nunca. Sólo eso diremos, pues si no las has visto, te la recomendamos.

¿Conoces a Joe Black?

Fecha de estreno: noviembre de 1998.

De la época en que Brad Pitt era el mayor rompecorazones de Hollywood, esta cinta romántica la dan sin parar en el cable, así que seguro te has topado con ella en algún momento.

Bichos: una aventura en miniatura

Fecha de estreno: noviembre de 1998.

Esta fue la segunda película estrenada por Pixar en su historia, luego de que comenzara a cambiar la historia del cine de animación con Toy Story.

Shakespeare enamorado

Fecha de estreno: diciembre de 1998.

Un filme que todos los románticos y los fans de Shakespeare tienen que ver, fue un éxito entre la audiencia y la crítica. En su año arrasó en los premios Óscar, llevándose 7 galardones, incluyendo el de Mejor película.

Tienes un email

Fecha de estreno: diciembre de 1998.

Otra cinta romántica y la segunda de Tom Hanks que aparece en este listado. Fue uno de sus últimos éxitos en la pantalla grande de la actriz Meg Ryan, antes de que un gran escándalo por una infidelidad -debido a un amorío que tuvo con Russell Crowe fuera de su matrimonio- acabara con su carrera.

El príncipe de Egipto

Fecha de estreno: diciembre de 1998.

Esta es una de las películas animadas de temática religiosa que está entre las más conocidas en nuestro país. Seguro que alguna vez te has topado con ella en la televisión abierta.