Las 15 películas más vistas en los cines del mundo en 2017

Se acerca el fin de 2017, un año que ha estado cargado de películas que han sido tanto éxitos de taquila como también alabados por la crítica.

A modo de recuente, aquí te presentamos las 15 películas que fueron más vistas en los cines del mundo este año, considerando la cantidad de dinero que recaudaron por venta de entradas.

La mayoría son de origen estadounidense -Hollywood-, pero también se han colado algunas de otros países como el Reino Unido, Canadá y… China.

Las cifras de recaudación de cada película corresponden al total que han obtenido desde su estreno hasta el 13 de diciembre, y los recogimos desde el prestigioso portal especializado Box Office Mojo.

Por supuesto, es significa que las cintas estrenadas entre el 14 y 31 de diciembre que se espera logren mucho público -por ejemplo, Star Wars: Los últimos jedi– no han sido consideradas para este listado.

A continuación puedes ver el ranking:

1- La bella y la bestia

Nombre original: Beauty and the beast.

País: Estados Unidos.

Estudio: Walt Disney Pictures.

Director: Bill Condon.

Protagonistas: Emma Watson, Dan Stevens.

Presupuesto: 160 millones de dólares.

Recaudación en Estados Unidos: 504 millones de dólares.

Recaudación total a nivel mundial: 1.263 millones de dólares.

2- Rápidos y furiosos 8

Nombre original: The Fate of the Furious.

País: Estados Unidos, China, Japón.

Estudio: Universal.

Director: F. Gary Gray.

Protagonistas: Vin Diesel, Jason Statham, Dwayne Johnson.

Presupuesto: 250 millones de dólares.

Recaudación en Estados Unidos: 225,8 millones de dólares.

Recaudación total a nivel mundial: 1.235 millones de dólares.

3- Mi villano favorito 3

Nombre original: Despicable Me 3.

País: Estados Unidos.

Estudio: Universal.

Directores: Kyle Balda, Pierre Coffin y Eric Guillon.

Protagonistas (voces): Steve Carell, Kristen Wiig, Trey Parker.

Presupuesto: 80 millones de dólares.

Recaudación en Estados Unidos: 264,5 millones de dólares.

Recaudación total a nivel mundial: 1.032 millones de dólares.

4- Spider-Man: de regreso a casa

Nombre original: Spider-Man: Homecoming.

País: Estados Unidos.

Estudio: Columbia Pictures (Sony) y Marvel Studios.

Director: Jon Watts.

Protagonistas: Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr.

Presupuesto: 175 millones de dólares.

Recaudación en Estados Unidos: 334,2 millones de dólares.

Recaudación total a nivel mundial: 880,2 millones de dólares.

5- Wolf Warrior 2

Nombre original: Zhan lang II.

País: China.

Estudio: H Collective.

Director: Jing Wu.

Protagonistas: Jing Wu, Frank Grillo, Celina Jade.

Presupuesto: 30,1 millones de dólares.

Recaudación en Estados Unidos: 2,7 millones de dólares.

Recaudación total a nivel mundial: 870,3 millones de dólares.

6- Guardianes de la galaxia vol. 2

Nombre original: Guardians of the Galaxy Vol. 2.

País: Estados Unidos, Nueva Zelanda y Canadá.

Estudio: Walt Disney Pictures, Marvel Studios.

Director: James Gunn.

Protagonistas: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista.

Presupuesto: 200 millones de dólares.

Recaudación en Estados Unidos: 389,8 millones de dólares.

Recaudación total a nivel mundial: 863,6 millones de dólares.

7- Thor: Ragnarok

Nombre original: Thor: Ragnarok.

País: Estados Unidos.

Estudio: Walt Disney Pictures, Marvel Studios.

Director: Taika Waititi.

Protagonistas: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett.

Presupuesto: 180 millones de dólares.

Recaudación en Estados Unidos: 301,7 millones de dólares.

Recaudación total a nivel mundial: 834,2 millones de dólares.

8- Mujer Maravilla

Nombre original: Wonder Woman.

País: Estados Unidos, China.

Estudio: Warner Bros.

Director: Patty Jenkins.

Protagonistas: Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright.

Presupuesto: 149 millones de dólares.

Recaudación en Estados Unidos: 412,6 millones de dólares.

Recaudación total a nivel mundial: 821,8 millones de dólares.

9- Piratas del Caribe: La venganza de Salazar

Nombre original: Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales.

País: Estados Unidos.

Estudio: Walt Disney Pictures.

Directores: Joachim Rønning y Espen Sandberg.

Protagonistas: Johnny Depp, Geoffrey Rush, Javier Bardem.

Presupuesto: 230 millones de dólares.

Recaudación en Estados Unidos: 172,6 millones de dólares.

Recaudación total a nivel mundial: 794,9 millones de dólares.

10- It

Nombre original: It.

País: Estados Unidos, Canadá.

Estudio: New Line Cinema (Warner Bros.).

Director: Andy Muschietti.

Protagonistas: Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard.

Presupuesto: 35 millones de dólares.

Recaudación en Estados Unidos: 327,5 millones de dólares.

Recaudación total a nivel mundial: 695,7 millones de dólares.

11- Logan

Nombre original: Logan.

País: Canadá, Australia, Estados Unidos.

Estudio: Fox.

Director: James Mangold.

Protagonistas: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen.

Presupuesto: 97 millones de dólares.

Recaudación en Estados Unidos: 226,3 millones de dólares.

Recaudación total a nivel mundial: 616,8 millones de dólares.

12- Liga de la Justicia

Nombre original: Justice League.

País: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá.

Estudio: Warner Bros.

Director: Zack Snyder.

Protagonistas: Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa.

Presupuesto: desconocido.

Recaudación en Estados Unidos: 212,9 millones de dólares.

Recaudación total a nivel mundial: 615,5 millones de dólares.

13- Transformers: el último caballero

Nombre original: Transformers: The Last Knight.

País: China, Canadá, Estados Unidos.

Estudio: Paramount.

Director: Michael Bay.

Protagonistas: Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Josh Duhamel.

Presupuesto: 217 millones de dólares.

Recaudación en Estados Unidos: 130,2 millones de dólares.

Recaudación total a nivel mundial: 605,4 millones de dólares.

14- Kong: la isla Calavera

Nombre original: Kong: Skull Island.

País: China, Australia, Canadá, Estados Unidos.

Estudio: Warner Bros.

Director: Jordan Vogt-Roberts.

Protagonistas: Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson.

Presupuesto: 185 millones de dólares.

Recaudación en Estados Unidos: 168 millones de dólares.

Recaudación total a nivel mundial: 566,7 millones de dólares.

15- Dunkerque

Nombre original: Dunkirk.

País: Reino Unido, Países Bajos, Francia, Estados Unidos.

Estudio: Warner Bros.

Director: Christopher Nolan.

Protagonistas: Fionn Whitehead, Barry Keoghan, Mark Rylance.

Presupuesto: 100 millones de dólares.

Recaudación en Estados Unidos: 188 millones de dólares.