Los invitados que tendrá la 6ta versión del Festival Internacional del Cómic de Santiago

Cómic, narrativa gráfica e ilustración es lo que reunirá la 6ta versión del Festival Internacional del Cómic de Santiago (FIC Santiago) que tiene como finalidad ser un punto de encuentro entre los seguidores del noveno arte y destacados artistas a nivel mundial y del medio nacional.

El evento gratuito -que funde arte, diseño y entretención- se realizará los días 1, 2 y 3 de septiembre en la sede del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás sede San Joaquín, y está orientado a ser un panorama para grandes y chicos a través de diversas actividades.

Cabe enfatizar que el área de Diseño Santo Tomás patrocina esta actividad internacional del cómic. “Lo que diferencia a FIC de otros eventos, es que es el encuentro gratuito de cómic más grande del país y además es inclusivo. No solo está dirigido a los amantes del cómic y de la narrativa, sino que es abierto a todo público, a toda la familia”, señaló el director nacional del área de Diseño del IP Santo Tomás, Gonzalo Aranda.

“FIC tiene un objetivo académico a través de charlas, workshops y talleres dictados por artistas y representantes de editoriales, que buscan orientar a los estudiantes y al público interesado en desarrollar esta área”, agregó.

Los artistas

Entre los invitados extranjeros que serán parte de esta versión se encuentra el boliviano Marco Tóxico, artista gráfico dedicado a la ilustración, la historieta y el grabado; Richard Ortiz, dibujante uruguayo y uno de los pocos artistas que ha plasmado a la Mujer Maravilla; los argentinos Juan Ferreyra, actual ilustrador de Green Arrow, Gerardo Zaffino, autor de trabajos publicados por las editoriales Marvel Comics, Vertigo e Image IDW y Diego París, uno de los periodistas con más conocimientos en el mundo de las historietas, tanto a nivel latinoamericano como mundial.

Representando a Chile estará Nelson Dániel, director de arte en películas como Promedio Rojo y Santos; Alan Robinson, quien ha participado en proyectos entre los que se encuentran trabajos en Star Wars, Terminator Salvation y en editoriales variadas como Dark Horse, IDW Publishing y Beyond Reality Media; Gonzalo Ordóñez, ilustrador de World of Warcraft de la empresa Blizzard, ha trabajado en War of Heroes para Marvel y en la editorial Udon, y Martín Cáceres, artista reconocido por sentar las bases del regreso de los cómics a las calles chilenas en los años ’80.

Lanzamiento de “Galvarino”

El día 2 de septiembre se realizará el lanzamiento del primer trabajo en comic del conocido ilustrador nacional Guido “KID” Salinas con guiones de Sebastián Castro y colores de Carlos Badilla.

La historieta -que consta de 24 páginas- relata las hazañas del guerrero mapuche Galvarino, quien en el siglo XVI se enfrentó a los españoles hasta morir en el campo de batalla. El lanzamiento de la obra será a las 15:00 horas en el auditorio de la sede Santo Tomás.

En el evento además se llevarán a cabo otros lanzamientos como el Artbook “Volúmen Negro” del destacado dibujante nacional Nelson Dániel; “Con-Troll” título realizado para el extranjero y dibujado por Diego Toro con guiones de Jon Parrish, colores de Kote Carvajal y rótulos de Cristián Docolomansky; “Hamlet”, la adaptación de la gran obra de William Shakespeare en formato de narrativa gráfica con textos de Marco Antonio de la Parra y dibujos de Rodrigo López, entre otros.