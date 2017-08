Director de Game of Thrones demiente popular teoría de fans surgida tras episodio 7x06

En el sexto episodio de la séptima temporada de Game of Thrones, emitido el pasado domingo, hubo un curioso detalle que algunos notaron y que se viralizó por redes sociales.

Se trata de la escena en que Jon Snow cae al agua helada, luego de que unos espectros lo derribaran. En esa secuencia, durante unos instantes se enfoca al pomo de su espada, Garra/Longclaw, que está tendida sobre el hielo, y por un segundo pareciera como que el lobo que está tallado allí abriera los ojos.

Estas imágenes muestran el momento exacto:

Muchos seguidores del show propusieron que tal vez esto significaba que la espada está “viva” y “despertó”. En tanto, otros plantearon que quizás Bran Stark estaba mirando a través de la espada.

No obstante, lamentablemente ninguna teoría al respecto era cierta, pues el director Alan Taylor, que se encargó de ese capítulo, aclaró que el detalle no fue intencional y que, de hecho, él ni siquiera se había dado cuenta.

Así lo indicó en entrevista con el portal estadounidense Insider, donde declaró que “es muy gracioso, porque alguien me lo mencionó y yo no tenía idea de qué me estaba hablando. Así que, o esta espada es mágica y está haciendo cosas raras, o algo pasó”.

Sobre lo mismo, el director añadió que “voy a tener que volver a ver ese momento con la imagen aumentada y en cámara lenta para saber qué pasó ahí. Puedo afirmar que no hubo ninguna intención de que eso ocurriera”.

De esta forma, se cierra la discusión sobre la famosa espada.

Game of Thrones está basada en la saga de libros Canción de hielo y fuego de George R.R. Martin. La séptima temporada es la penúltima y está compuesta de un total de 7 episodios.

El episodio 7, a transmitirse el domingo 27 de agosto en la noche, será el último de esta temporada, durará 1 hora y 21 minutos y se llamará El dragón y el lobo.

La octava temporada y final constará de 6 capítulos y no hay fecha de estreno confirmada, pero las grabaciones comenzarán en octubre de este año.