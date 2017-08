Ausencia de Daenerys confunde en fotos promocionales de Game of Thrones 7x07

El domingo pasado se emitió el sexto episodio de la séptima temporada de la serie Game of Thrones, el cual quedó en una impactante escena en que el Rey de la Noche revive a Viserion, transformándolo en un dragón de hielo o en un espectro -aún no está claro-.

Ahora sólo queda un capítulo para que termine esta temporada, el cual se estrenará el domingo 27 de agosto y será el más largo en la historia del show, durando en total 81 minutos (1 hora y 21 minutos).

HBO lanzó este miércoles las fotos promocionales del episodio final del ciclo, titulado El dragón y el lobo, las cuales han llamado la atención porque hay una gran ausencia: Daenerys Targaryen.

La Madre de Dragones no sólo brilla por su ausencia en estas imágenes, sino que tampoco apareció en el avance en video liberado el domingo pasado, lo que ha confundido a muchos, pues se supone que ella debía asistir a la reunión con la reina Cersei Lannister.

En lugar de Daenerys, en las imágenes sólo se ha visto a Jon Snow, Tyrion Lannister, Varys y otros acudir a la cita. No está claro si ella efectivamente no irá o simplemente no fue incluida en los adelantos.

El objetivo de la reunión es mostrarle a Cersei el espectro que capturaron, para probarle que el ejército de muertos es real y destruirá Poniente/Westeros.

Así, es altamente posible que los distintos bandos se unan para combatir a su enemigo en común: el Rey de la Noche, los Caminantes blancos y los espectros.

A continuación puedes ver todas las fotos promocionales de Game of Thrones 7×07:

Game of Thrones está basada en la saga de libros Canción de hielo y fuego de George R.R. Martin. La séptima temporada es la penúltima y está compuesta de un total de 7 episodios.

La octava temporada y final constará de 6 capítulos y no hay fecha de estreno confirmada, pero las grabaciones comenzarán en octubre de este año.