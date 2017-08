Fans notan escalofriante detalle sobre espada de Jon Snow en "Game of Thrones" 7x06

El domingo pasado se emitió el sexto episodio de la séptima temporada de la serie Game of Thrones, el cual quedó en una impactante escena en que el Rey de la Noche revive a Viserion, transformándolo en un dragón de hielo y -posiblemente- en la clave para que logren llegar a Invernalia/Winterfell.

No obstante, en medio de tanta acción hubo un detalle que muchos no notaron durante esa secuencia y cuyo significado no está claro.

En el momento en que Jon cae al agua helada, luego de que unos espectros lo derribaran, se enfoca al pomo de su espada, Garra/Longclaw, que está tendida sobre el hielo.

Segundos después, la mano de Jon emerge del agua y la toma, mientras éste intenta salir del agua.

En ese instante, pareciera que el lobo que está esculpido en el pomo abre los ojos.

Esto sólo se puede ver durante 1 segundo y luego la toma cambia. Estas capturas de pantalla que muestran el momento:

El portal de fans Wiki of Thrones notó este detalle y afirmó que habían varias posibilidades que explican lo ocurrido.

La primera es la más obvia: que en realidad no es que la espada “abriera los ojos”, sino que cuando Jon salió del lago congelado, saltaron gotas de agua sobre el pomo que crearon ese efecto.

Otra explicación lógica es que se trate de un reflejo de luz.

En tanto, teorías más conspirativas proponen que Bran Stark podría haber comenzado a mirar a través de la espada, o que la espada está “viva” y “despertó”.

La espada Garra está hecha de acero valyrio, que es una de las pocas sustancias capaz de matar a los Caminantes blancos. Antes pertenecía al lord comandante de la Guardia de la Noche, Jeor Mormont, y en lugar de un lobo en el pomo tenía una cabeza de oso, el emblema de la casa Mormont, familia que había sido propietaria del arma por casi 500 años.

Jeor se la regaló a Jon Snow como recompensa por haberlo salvado de un espectro, momento en que reemplazó el oso por un lobo, para representar el emblema de la casa Stark.

Game of Thrones está basada en la saga de libros Canción de hielo y fuego de George R.R. Martin. La séptima temporada es la penúltima y está compuesta de un total de 7 episodios.

La octava temporada y final constará de 6 capítulos de larga duración y aún no hay fecha de estreno confirmada, pero las grabaciones comenzarán en octubre de este año.