Actor de "El señor de los anillos" lee tuits de Trump con la voz de Gollum

El actor británico Andy Serkis (53) tiene una extensa carrera en el cine, pero uno de sus roles destaca por sobre todos los demás, debido a que es muy recordado a nivel mundial: Gollum/Sméagol.

Este personaje, al cual interpretó en la trilogía de El señor de lo anillos y en El Hobbit: Un viaje inesperado , de Peter Jackson, es una criatura que solía ser un hobbit y que vivió cientos de años debido al poder que le daba el Anillo Único, el cual lo desfiguró físicamente y lo volvió loco.

Para los filmes, el personaje fue creado por medio de la técnica de captura de movimiento, en base a la actuación Serkis. Además de su apariencia extraña, se destacaba por poseer una voz muy peculiar.

Serkis revivió brevemente este famoso rol esta semana para hacer una broma al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cual ha sacado muchas risas en redes sociales.

El actor acudió al programa de televisión estadounidense The Late Show With Stephen Colbert, donde el conductor le pidió que leyera dos polémicos tuits de Trump… pero con la voz de Gollum.

Para la performance, la estrella se subió a su asiento, imitando la postura que tenía Sméagol, y leyó un primer mensaje publicado por el mandatario en junio pasado, que decía “los medios de noticias falsas nunca antes han estado tan equivocados ni han sido tan sucios. (Publican) historias intencionalmente incorrectas y (con) fuentes falsas para seguir con su agenda de odio. ¡Penoso!”.

El tuit hace referencia a que Trump ha acusado reiteradamente a algunos medios, siendo el principal la cadena CNN, de publicar noticias falsas sobre él para perjudicarlo.

The Fake News Media has never been so wrong or so dirty. Purposely incorrect stories and phony sources to meet their agenda of hate. Sad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2017