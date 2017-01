¿Cuándo regresarán tus series favoritas y qué otras producciones se estrenarán este verano?

La llegada del nuevo año no sólo significa nuevos comienzos y vacaciones de verano, sino que también el regreso de esas series que hemos seguido con atención. Un porcentaje importante de programas detuvieron sus emisiones en diciembre justo antes de las fiestas de navidad, dejando a sus fans con la incógnita sobre lo que sucederá.

Series consagradas como Grey’s Anatomy, The big bang theory o The Walking Dead regresarán a terminar sus respectivos ciclos y jugársela para conseguir una nueva temporada en los próximos meses.

Pero mientras ellas continúan una ruta segura, no son pocas las que llegarán a su fin tras varios años al aire. Un ejemplo es The Vampire Diaries, que tras ocho ciclos al aire bajará el telón en los próximos meses.

Situación similar vive Pretty Little Liars, Sherlock, Black Sails, Switched at Birth, Reign y Girls, entre muchas otras.

Pero así como algunas van terminando, la industria también nos prevé de otras producción que podrían quedarse por un tiempo. A Series of Unfortunate Events es una de las favoritas de los críticos y es que al parecer el trabajo de Neil Patrick Harris como el conde Olaf logra mezclar la comedia con el misterio.

The Young Pope es otra de las producciones que promete dar que hablar, pues el salto de Jude Law a la televisión en HBO no estará exento de polémicas. La historia retrata la vida de Pio XIII, un Papa ultraconservador, cercano al oscurantismo y muy valorado por todos, pero con algunas debilidades.

Según el crítico de televisión del diario ingles The Guardian, la serie es “una obra embriagadora que cuenta con efectos visuales extraordinarios y fascinantes maquinaciones del Vaticano (…) Es entretenida, estimulante y traviesa. Tiene todos los ingredientes para ser un éxito de culto“.

Revisa a continuación el calendario con el regreso en EE.UU. de tus series favoritas.

VIERNES 13 DE ENERO

Nombre: A Series of Unfortunate Events

Plataforma: Netflix

Temporada: 1

DOMINGO 14 DE ENERO

Nombre: Sherlock

Plataforma: PBS

Temporada: 4 y final

Nombre: Homeland

Plataforma: SHO

Temporada: 6

Nombre: The Young Pope

Plataforma: HBO

Temporada: estreno

Nombre: VICTORIA

Plataforma: PBS

Temporada: estreno

MARTES 16 DE ENERO

Nombre: GOTHAM

Plataforma: FOX

Temporada: 3

Nombre: LUCIFER

Plataforma: FOX

Temporada: 2

Nombre: Teachers

Plataforma: TVLand

Temporada: 2

VIERNES 20 DE ENERO

Nombre: VOLTRON: LEGENDARY DEFENDER

Plataforma: Netflix

Temporada: 2

Nombre: FRONTIER

Plataforma: Netflix

Temporada: estreno

SÁBADO 21 DE ENERO

Nombre: Beaches

Plataforma: Lifetime (película )

LUNES 23 DE ENERO

Nombre: Supergirl

Plataforma: CW

Temporada: 2

Nombre: Jane the Virgin

Plataforma: CW

Temporada: 3

Nombre: Quantico

Plataforma: ABC

Temporada: 2

JUEVES 26 DE ENERO

Nombre: Grey’s Anatomy

Plataforma: ABC

Temporada: 13

Nombre: Scandal

Plataforma: ABC

Temporada: 6

Nombre: How to Get Away with Murder

Plataforma: ABC

Temporada: 3

Nombre: Supernatural

Plataforma: CW

Temporada:

Nombre: RIVERDALE

Plataforma:The CW

Temporada: estreno

DOMINGO 29 DE ENERO

Nombre: Black Sails

Plataforma: Starz

Temporada: 4 y final

MARTES 31 DE ENERO

Nombre: The Fosters

Plataforma: Freeform

Temporada: 4

Nombre: Switched at Birth

Plataforma: Freeform

Temporada: 4 y final



MIÉRCOLES 1 DE FEBRERO

Nombre: Arrow

Plataforma: The CW

Temporada: 6

Nombre: Criminal Minds

Plataforma: CBS

Temporada: 12

Nombre: The 100

Plataforma: The CW

Temporada: 3

Nombre: Code Black

Plataforma: CBS

Temporada: 4

JUEVES 2 DE FEBRERO

Nombre: The Big Bang Theory

Plataforma: CBS

Temporada: 10

Nombre: Mom

Plataforma: CBS

Temporada 4

DOMINGO 5 DE FEBRERO

Nombre: 24: LEGACY

Plataforma: Fox

Temporada: Premiere, Parte 1

LUNES 6 DE FEBRERO

Nombre: 24: LEGACY

Plataforma: Fox

Temporada: Premiere, Parte 2

VIERNES 10 DE FEBRERO

Nombre: The Vampire Diaries

Plataforma: The CW

Temporada: 8 y final

Nombre: Reign

Plataforma: The CW

Temporada: 4 y final

Nombre: Z- THE BEGINNING OF EVERYTHING

Plataforma: Amazon

Temporada: 1

SABADO 12 DE FEBRERO

Nombre: The Walking Dead

Plataforma: AMC

Temporada: 7

NOMBRE: Girls

Plataforma: HBO

Temporada: 5 y final

Nombre: Last Week Tonight with Jon Oliver

Plataforma: HBO

Temporada: 3

LUNES 13 DE FEBRERO

Nombre: Humans

Plataforma: AMC

Temporada:2

MARTES 14 DE FEBRERO

Nombre: The Mindy Project

Plataforma: Hulu

Temporada: 5

DOMINGO 19 DE FEBRERO

NOMBRE: BIG LITTLE LIES

Plataforma: HBO

Temporada: miniserie

LUNES 20 DE FEBRERO

Nombre: Bates Motel

Plataforma: A&E

Temporada:4 y final

MARTES 23 DE FEBRERO

Nombre: THE BLACKLIST: REDEMPTION

Plataforma: NBC

Temporada: 1

LUNES 27 DE FEBRERO

Nombre: The Voice

Plataforma: NBC

Temporada: 11

Nombre: TAKEN

Plataforma NBC

DOMINGO 5 DE MARZO

Nombre: Little Big Shots

Plataforma: NBC

Temporada: 2

Nombre: Upon A Time

Plataforma: ABC

Temporada: 6

Nombre: CHICAGO JUSTICE

Plataforma: NBC

Temporada: estreno

Nombre: Time After Time

Plataforma ABC

Temporada: estreno

Nombre: Shades of Blue

Plataforma: NBC

Temporada: 2

MIERCOLES 8 DE MARZO

Nombre: Designated Survivor

Plataforma: ABC

Temporada: 1

JUEVES 9 DE MARZO

Nombre: The Catch

Plataforma: ABC

Temporada 2

DOMINGO 12 DE MARZO

Nombre: American Crime

Plataforma: ABC

Temporada: 3

VIERNES 17 DE MARZO

Nombre: MARVEL’S IRON FIST

Plataforma Netflix

Temporada: estreno

Nombre: The Originals

Plataforma: The CW

Temporada: 3

Domingo 2 de abril

Nombre: Call The Midwife

Plataforma: PBS

Temporada 9

Martes 18 ABRIL

Nombre : Pretty Little Liars

Plataforma: Freeform

Temporada: 7 y final