Daniela Vega recuerda imagen suya de hace 8 años para entregar potente mensaje

Hace dos meses, la fotógrafa María Gracia Subercaseaux compartió una antigua foto que le tomó a la actriz Daniela Vega para felicitarla por el triunfo de Una mujer fantástica.

La imagen fue capturada en 2010 en contexto de un proyecto Bicentenario al que la fot√≥grafa acus√≥ de censura. “Me prohibieron que la foto tuviera texto as√≠ es que decid√≠ pintar un collar que expresara lo que muchas mujeres y hombres sienten”, escribi√≥ junto a la imagen en la que Daniela luce un texto que dice: “Soy mujer. Nac√≠ hombre”.

En ese entonces Daniela ten√≠a s√≥lo 20 a√Īos y una peque√Īa experiencia en actuaci√≥n basada en algunas instancias teatrales en universidades. Sin embargo, este martes la actriz y cantante decidi√≥ recordar el momento fotogr√°fico para destacar la importancia de una ley de identidad de g√©nero en Chile.

“(La foto) fue encargada por una empresa para hacer una campa√Īa anti discriminaci√≥n. La misma empresa baj√≥ la campa√Īa por considerarla ‘escandalosa’. Han pasado 8 a√Īos y en esa √©poca pensar en una ley de identidad de g√©nero era imposible”, escribi√≥ la int√©rprete junto a la foto en la que aparece con el cabello recogido y maquillaje smoking.

Y agreg√≥: “Ha pasado el tiempo y veo atr√°s con nostalgia de algo que no s√© bien que es. Juventud, quiz√°. Porque en ese momento no hab√≠a m√°s que resistencia. Ha corrido imparable el reloj y hay algunas personas que no vieron lo que nosotros s√≠. A la memoria de esos ojos que hoy no est√°n. A la esperanza de esos ni√Īos que hoy crecen con el horizonte un poquito m√°s iluminado”.

Hay que recordar que el √ļltimo galard√≥n que recibi√≥ Vega tras su actuaci√≥n en la cinta de Sebasti√°n Leilo fue un Premio Platino a la Mejor Interpretaci√≥n Femenina, este reconocimiento (mejor actriz) ha sido entregado un total de siete veces a la joven.