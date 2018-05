Confirman que será el padre de Meghan Markle quien la lleve al altar en la boda real

Thomas Markle conducir√° al altar a su hija Meghan el d√≠a de su boda con el pr√≠ncipe Harry, el 19 de mayo, y ambos progenitores de la novia “desempe√Īar√°n un importante papel” ese d√≠a, anunci√≥ este viernes el portavoz del palacio de Kensington.

“La ma√Īana de la boda, la se√Īora (Doria) Ragland viajar√° con la se√Īorita Markle en autom√≥vil hasta el castillo de Windsor”, a unos 30 km al oeste de Londres, donde tendr√° lugar la ceremonia, indic√≥ en una conferencia de prensa.

Y el propio Thomas Markle, que est√° divorciado de Doria Ragland, “conducir√° a su hija hasta el altar en la capital de St George”.

El mes pasado, el hermanastro de la futura esposa, Thomas Markle Junior, se había quejado en la prensa que su padre y él mismo no habían sido invitados a la boda.

